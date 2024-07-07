Российские солдаты эвакуируют тяжелораненого. Иллюстративное фото: росСМИ

Потери российской армии в Украине, начиная с 2022 года, превышают потери во всех ее войнах после Второй мировой вместе взятых. Текущие цифры не дотягивают до потерь во время двух мировых войн только немного.

Об этом сообщает The Econimist со ссылкой на данные Министерства обороны США.

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По данным американского ведомства, Россия в войне против Украины потеряла убитыми и тяжело ранеными от 462 тыс. до 728 тыс. военнослужащих. В то же время французские и британские чиновники считают, что около 500 тыс. россиян были тяжело ранены или убиты до мая.

Динамика потерь России с 2022 года. Источник: The Economist

Также издание добавляет, что на каждого погибшего в бою приходится примерно три-четыре раненых российских солдата.

Исторический контекст российских потерь. Источники: CSIS/Mediazona/Meduza

Как говорит другая диаграмма, такие потери уже вошли в исторический контекст. Согласно ей, российские потери с 2022 года превысили количество потерь во всех ее войнах после Второй мировой войны вместе. Тем не менее на мероприятии предполагают, что значительные потери вряд ли повлияют на поставки России живой силы в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Напомним, ранее временный премьер-министр Болгарии Димитр Главчев заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне София предложит мирные переговоры между Украиной и Россией.

В то же время чешская мониторинговая группа KIU предполагает, что на фронте против Украины мог погибнуть брат советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка Владимир, служивший в ФСБ и ГРУ.