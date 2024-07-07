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Втрати РФ з початку вторгнення в Україну можуть бути більші, ніж за дві світові війни

7 липня 2024 11:52
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Ілля Рябінін
редактор
Втрати РФ з початку вторгнення в Україну — дані The Economist
Російські солдати евакуюють важкопораненого. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Втрати російської армії в Україні, починаючи з 2022-го, перевищують втрати в усіх її війнах після Другої світової разом узятих. Поточні цифри не дотягують до втрат під час двох світових воєн лише трохи.

Про це повідомляє The Econimist з посиланням на дані Міністерства оборони США. 

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Втрати Росії з 2022 року

За наведеними даними американського відомства, Росія у війні проти України втратила вбитими та тяжко пораненими від 462 тис. до 728 тис. військовослужбовців. Водночас французькі та британські чиновники вважають, що близько 500 тис. росіян були важко поранені або вбиті до травня.

втрати рф 2022 рік
Динаміка втрат Росії з 2022 року. Джерело: The Economist

Також видання додає, що на кожного загиблого в бою припадає приблизно три-чотири поранених російських солдатів.

росія втрати з 2022 року
Історичний контекст російських втрат. Джерела: CSIS/ Mediazona/Meduza

Як свідчить інша діаграма, такі втрати вже увійшли до історичного контексту. Згідно з нею, російські втрати з 2022 року перевищили кількість втрат у всіх її війнах після Другої світової війни разом. Попри це, на заході припускають, що значні втрати навряд чи вплинуть на постачання Росії живої сили в найближчій та середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше тимчасовий прем’єр-міністр Болгарії Димитр Главчев заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні Софія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією.

Водночас чеська моніторингова група KIU, припускає, що на фронті проти України міг загинути брат радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка Володимир, який служив у ФСБ та ГРУ. 

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