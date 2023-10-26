Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Потери врага за сутки — в Генштабе назвали количество ликвидированных оккупантов arrow

Потери врага за сутки — в Генштабе назвали количество ликвидированных оккупантов

26 октября 2023 09:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Потери врага за сутки — в Генштабе назвали количество ликвидированных оккупантов
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские захватчики несут колоссальные потери на поле боя. Только за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали около 810 оккупантов. Кроме того, россияне теряют свои танки, боевые бронированные машины, артсистемы и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки

За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 810 человек. Кроме того, захватчики потеряли 29 танков, 18 бронемашин, 30 артиллерийских систем, 17 БпЛА и другой техники.

Потери оккупантов на 26 октября

Общие боевые потери российских войск с 22 февраля 2022 года по 26 октября 2023 года следующие:

  • личного состава — около 297 120 (+810) человек;
  • танков — 5 141 (+29) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9 715 (+18) единиц;
  • артиллерийских систем — 7 155 (+30) единиц;
  • РСЗО — 834 (+1) единица;
  • средства ПВО — 556 (+2) единицы;
  • самолетов — 320 (+0) единиц;
  • вертолетов — 324 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 389 (+17) единиц;
  • крылатые ракеты — 1 538 (+0) единиц;
  • корабли/катера — 20 (+0) единиц;
  • подводные лодки — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 507 (+33) единицы;
  • специальная техника — 1 010 (+3) единицы.
втрати окупантів 25 жовтня
Потери оккупантов на 26 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что в ВСУ рассказали, как изменилась техника россиян на поле боя. Российские захватчики стали меньше использовать тяжелую технику на фронте, но совсем не жалеют людей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме