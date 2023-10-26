Потери врага за сутки — в Генштабе назвали количество ликвидированных оккупантов
Российские захватчики несут колоссальные потери на поле боя. Только за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали около 810 оккупантов. Кроме того, россияне теряют свои танки, боевые бронированные машины, артсистемы и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 810 человек. Кроме того, захватчики потеряли 29 танков, 18 бронемашин, 30 артиллерийских систем, 17 БпЛА и другой техники.
Потери оккупантов на 26 октября
Общие боевые потери российских войск с 22 февраля 2022 года по 26 октября 2023 года следующие:
- личного состава — около 297 120 (+810) человек;
- танков — 5 141 (+29) единиц;
- боевых бронированных машин — 9 715 (+18) единиц;
- артиллерийских систем — 7 155 (+30) единиц;
- РСЗО — 834 (+1) единица;
- средства ПВО — 556 (+2) единицы;
- самолетов — 320 (+0) единиц;
- вертолетов — 324 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 389 (+17) единиц;
- крылатые ракеты — 1 538 (+0) единиц;
- корабли/катера — 20 (+0) единиц;
- подводные лодки — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 507 (+33) единицы;
- специальная техника — 1 010 (+3) единицы.
Напомним, что в ВСУ рассказали, как изменилась техника россиян на поле боя. Российские захватчики стали меньше использовать тяжелую технику на фронте, но совсем не жалеют людей.
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