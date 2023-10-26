Потери врага за сутки — в Генштабе назвали количество ликвидированных оккупантов

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Российские захватчики несут колоссальные потери на поле боя. Только за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали около 810 оккупантов. Кроме того, россияне теряют свои танки, боевые бронированные машины, артсистемы и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки

За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 810 человек. Кроме того, захватчики потеряли 29 танков, 18 бронемашин, 30 артиллерийских систем, 17 БпЛА и другой техники.

Потери оккупантов на 26 октября

Общие боевые потери российских войск с 22 февраля 2022 года по 26 октября 2023 года следующие:

личного состава — около 297 120 (+810) человек;

танков — 5 141 (+29) единиц;

боевых бронированных машин — 9 715 (+18) единиц;

артиллерийских систем — 7 155 (+30) единиц;

РСЗО — 834 (+1) единица;

средства ПВО — 556 (+2) единицы;

самолетов — 320 (+0) единиц;

вертолетов — 324 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 389 (+17) единиц;

крылатые ракеты — 1 538 (+0) единиц;

корабли/катера — 20 (+0) единиц;

подводные лодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 9 507 (+33) единицы;

специальная техника — 1 010 (+3) единицы.

Потери оккупантов на 26 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что в ВСУ рассказали, как изменилась техника россиян на поле боя. Российские захватчики стали меньше использовать тяжелую технику на фронте, но совсем не жалеют людей.