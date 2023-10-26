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Втрати ворога за добу — у Генштабі назвали кількість ліквідованих окупантів

26 жовтня 2023 09:53
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Втрати ворога за добу — у Генштабі назвали кількість ліквідованих окупантів
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники зазнають колосальних втрат на полі бою. Лише за попередню добу ЗСУ ліквідували близько 810 окупантів. Окрім того, росіяни втрачають свої танки, бойові броньовані машини, артсистеми та БпЛА. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

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Ліквідовані окупанти за попередню добу

Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 810 людей. Окрім цього, загарбники втратили 29 танків, 18 бронемашин, 30 артилерійських систем, 17 БпЛА та іншої техніки.

Втрати окупантів на 26 жовтня

Загальні бойові втрати російських військ з 22 лютого 2022 по 26 жовтня 2023 наступні:

  • особового складу — близько 297 120 (+810) осіб;
  • танків — 5 141 (+29) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 9 715 (+18) одиниць;
  • артилерійських систем — 7 155 (+30) одиниць;
  • РСЗВ — 834 (+1) одиниця;
  • засоби ППО — 556 (+2) одиниці;
  • літаків — 320 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 389 (+17) одиниць;
  • крилаті ракети — 1 538 (+0) одиниць;
  • кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 507 (+33) одиниці;
  • спеціальна техніка — 1 010 (+3) одиниці.
втрати окупантів 26 жовтня
Втрати окупантів на 26 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, як змінилась техніка росіян на полі бою. Російські загарбники стали менше використовувати важку техніку на фронті, але зовсім не шкодують людей.

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