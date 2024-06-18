На фронте изменилось самое горячее направление — Генштаб ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский на военном совещании. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Самым горячим направлением военные называют Северский — с начала суток здесь уже произошло девять боеприкосновений. Отражены восемь попыток оккупантов продвинуться вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки: одно боевое столкновение продолжается в районе Выемки.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ во вторник, 18 июня.

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Ситуация на Харьковском, Купянском и Лиманском направлениях

По данным Генштаба, ситуация на Харьковском направлении оценивается как контролируемая, продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток происходят четыре боевых столкновения вблизи:

Степной Новоселовки,

Песчаного,

Берестового.

На Лиманском направлении две атаки противника вблизи населенных пунктов Макеевка и Терны успеха не имели. Еще два боя продолжаются в районе Грековки.

Бойцы 23-й ОМБр. Фото: Генштаб ВСУ

Покровское и Краматорское направления

На Краматорском направлении противник не прекращает попыток продвинуться к микрорайону Новый в Часовом Яру, где в настоящее время идет бой.

"Напряженная ситуация на Покровском направлении, где российский агрессор пытается вклиниться в нашу оборону Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Из семи боевых столкновений в этот день четыре отбиты украинскими защитниками, три еще продолжаются", — говорится в сводке Генштаба.

Времовское и Ореховское направления

На Времовском направлении наши защитники дали отпор одному штурмовому действию россиян вблизи населенного пункта Новодаровка. Бой возле Урожайного продолжается.

На Ореховском направлении неудачей завершилась атака российских захватчиков в районе Новоданиловки.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Оперативная сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Воздушных силах рассказали, чем армия России ночью атаковала Одесскую область: с территории временно оккупированного Крыма враг направил на гражданское население региона противорадиолокационную ракету Х-31П.

Ранее пилоты аэроразведки Shadow показали эффектное видео уничтожение вражеской бронированной разведывательно-дозорной машины "Бардак" с применением боевых FPV-дронов с тепловизорами.

Также стало известно, что к утру вторника, 18 июня, корабли россиян наблюдаются в Азовском и Средиземном морях, в Черном море дежурит снаряженный ракетоноситель врага.