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Уже не Покровское — Генштаб назвал новое самое горячее направление

18 июня 2024 11:53
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
На фронте изменилось самое горячее направление — Генштаб ВСУ
Главком ВСУ Александр Сырский на военном совещании. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Самым горячим направлением военные называют Северский — с начала суток здесь уже произошло девять боеприкосновений. Отражены восемь попыток оккупантов продвинуться вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки: одно боевое столкновение продолжается в районе Выемки.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ во вторник, 18 июня.

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Ситуация на Харьковском, Купянском и Лиманском направлениях

По данным Генштаба, ситуация на Харьковском направлении оценивается как контролируемая, продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. 

На Купянском направлении с начала суток происходят четыре боевых столкновения вблизи:

  • Степной Новоселовки,
  • Песчаного,
  • Берестового.

На Лиманском направлении две атаки противника вблизи населенных пунктов Макеевка и Терны успеха не имели. Еще два боя продолжаются в районе Грековки.

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Бойцы 23-й ОМБр. Фото: Генштаб ВСУ

Покровское и Краматорское направления

На Краматорском направлении противник не прекращает попыток продвинуться к микрорайону Новый в Часовом Яру, где в настоящее время идет бой.

"Напряженная ситуация на Покровском направлении, где российский агрессор пытается вклиниться в нашу оборону Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Из семи боевых столкновений в этот день четыре отбиты украинскими защитниками, три еще продолжаются", — говорится в сводке Генштаба.

Времовское и Ореховское направления

На Времовском направлении наши защитники дали отпор одному штурмовому действию россиян вблизи населенного пункта Новодаровка. Бой возле Урожайного продолжается.

На Ореховском направлении неудачей завершилась атака российских захватчиков в районе Новоданиловки.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. 

Уж не Покровский - Генштаб назвал новое самое горячее направление - фото 2
Оперативная сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

 

 

 

Напомним, в Воздушных силах рассказали, чем армия России ночью атаковала Одесскую область: с территории временно оккупированного Крыма враг направил на гражданское население региона противорадиолокационную ракету Х-31П. 

 

 

 

Ранее пилоты аэроразведки Shadow показали эффектное видео уничтожение вражеской бронированной разведывательно-дозорной машины "Бардак" с применением боевых FPV-дронов с тепловизорами. 

 

 

 

Также стало известно, что к утру вторника, 18 июня, корабли россиян наблюдаются в Азовском и Средиземном морях, в Черном море дежурит снаряженный ракетоноситель врага

Александр Сырский
фронт
Генштаб ВСУ
война в Украине
война
ситуация на фронте

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