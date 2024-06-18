На фронті змінився найгарячіший напрямок, — Генштаб ЗСУ

Головком ЗСУ Олександр Сирський на військовій нараді. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Найгарячішим напрямком військові називають Сіверський — від початку доби тут уже відбулося дев’ять боєзіткнень. Відбито вісім спроб окупантів просунутися поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки: одне бойове зіткнення ще триває в районі Виїмки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 18 червня.

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Ситуація на Харківському, Куп'янському та Лиманському напрямках

За даними Генштабу, ситуація на Харківському напрямку оцінюється як контрольована, тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська.



На Куп’янському напрямку від початку доби відбуваються чотири бойові зіткнення поблизу:

Степової Новоселівки,

Піщаного,

Берестового.

На Лиманському напрямку дві атаки противника поблизу населених пунктів Макіївка та Терни успіху не мали. Ще два бої тривають в районі Греківки.

Бійці 23-ї ОМБр. Фото: Генштаб ЗСУ

Покровський та Краматорський напрямки

На Краматорському напрямку противник не припиняє спроб просунутися до мікрорайону Новий у Часовому Ярі, де на цей час відбувається бій.

"Напружена ситуація на Покровському напрямку, де російський агресор намагається вклинитися в нашу оборону Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Із семи бойових зіткнень цього дня чотири відбито українськими захисниками, три ще тривають", — йдеться у зведенні Генштабу.

Времівський та Оріхівський напрямки

На Времівському напрямку наші оборонці дали відсіч одній штурмовій дії росіян поблизу населеного пункту Новодарівка. Бій біля Урожайного триває.

На Оріхівському напрямку невдачею завершилася атака російських загарбників у районі Новоданилівки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Оперативне зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, чим армія Росії вночі атакувала Одещину: з території тимчасово окупованого Криму ворог спрямував на цивільне населення регіону протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Раніше пілоти аеророзвідки Shadow показали ефектне відео знищення ворожої броньованої розвідувально-дозорної машини "Бардак" із застосуванням бойових FPV-дронів з тепловізорами.

Також стало відомо, що станом на ранок вівторка, 18 червня, кораблі росіян спостерігаються в Азовському та Середземному морях, у Чорному морі чергує споряджений ракетоносій ворога.