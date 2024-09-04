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Из врача у военного — как дантист из Киевщины стал виртуозным взрывателем на фронте

4 сентября 2024 16:01
Катерина Османская - Редактор
Война в Украине — как врач-стоматолог стал виртуозным взрывателем оккупантов на фронте
Военный Владимир Савченко. Фото: скриншот с видео
Катерина Османская - Редактор

С началом полномасштабного вторжения России многие украинцы были вынуждены сменить свои гражданские профессии на военные. Так, 38-летний врач-стоматолог из Киевщины стал виртуозным взрывателем и каждый день шлет взрывные "гостинцы" на голову оккупантов.

Историю младшего сержанта Владимира Савицкого по позывному "Дантист", старшего взрывотехника батальона беспилотных систем "Злые Сапсаны" 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского рассказала пресс-служба ОК "Север".

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История виртуозного взрывателя

"Виртуозный взрыватель, который мастерит летящие к оккупантам взрывчатки. Человек, который нашел свое призвание и реализует себя в изготовлении взрывных устройств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до нападения России Владимир работал зубным врачом в Киевской области. Его стоматологический кабинет в Бородянке разбомбили оккупанты в первые дни войны. Тогда мужчина пошел в армию.

Война вынудила его стать виртуозным взрывателем. Сейчас он собственноручно может сконструировать не менее полусотни разнообразных разрывных устройств, летящих с дронов на головы оккупантов.

Взрывные "гостинцы" Владимира наносят потерь захватчикам на многих участках фронта. Но сам врач больше всего мечтает снова надеть белый халат и вернуться к своим пациентам.

Сам военный говорит, если бы несколько лет назад ему сказали, что он будет служить в армии и еще подрывником, он бы никогда не поверил, но сейчас уже привык и все осознал.

"Еще в середине 2021 года я говорил своим друзьям, что будет война. Я понимал, что все к этому идет. А осознание самой войны пришло очень быстро. Когда вражеская мина упала на территории хозяйства моего отца", — подчеркнул "Дантист".

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