Війна в Україні — як лікар-стоматолог став віртуозним підривником окупантів на фронті

Військовий Володимир Савченко. Фото: скриншот з відео

З початком повномасштабного вторгнення Росії багато українців були вимушені змінити свої цивільні професії на військові. Так, 38-річний лікар-стоматолог з Київщини став віртуозним підривником та щодня шле вибухові "гостинці" на голову окупантів.

Історію молодшого сержанта Володимира Савицького за позивним "Дантист", старшого вибухотехніка батальйону безпілотних систем "Злі Сапсани" 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького розповіла пресслужба ОК "Північ".

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Історія віртуозного підривника

"Віртуозний підривник, який майструє вибухівки, що летять до окупантів. Людина, яка знайшла своє покликання та реалізує себе у виготовленні вибухових пристроїв", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до нападу Росії Володимир працював зубним лікарем на Київщині. Його стоматологічний кабінет у Бородянці розбомбили окупанти у перші дні війни. Тоді чоловік пішов у військо.

Війна змусила його стати віртуозним підривником. Нині він власноруч може сконструювати не менш як пів сотні різноманітних розривних пристроїв, які летять з дронів на голови окупантів.

Вибухові "гостинці" Володимира завдають втрат загарбникам на багатьох ділянках фронту. Але сам лікар понад усе мріє знову одягнути білий халат і повернутися до своїх пацієнтів.

Сам військовий каже, якби кілька років тому йому сказали, що він буде служити у війську та ще й підривником, він би ніколи не повірив, але зараз вже звик та все усвідомив.

"Ще в 2021 році я казав своїм друзям, що буде війна. Я розумів, що все до того йде. А усвідомлення самої війни прийшло дуже швидко. Коли ворожа міна впала на території господарства мого батька", — наголосив "Дантист".