Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow С оккупированных территорий Херсонщины и Донеччины вернули еще восемь детей arrow

С оккупированных территорий Херсонщины и Донеччины вернули еще восемь детей

10 июля 2024 14:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Благотворительная организация Save Ukraine вернула восемь детей с ВОТ
Возвращение детей. Иллюстративное фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украине удалось вернуть еще восемь детей с оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей. Все они возврастом от семи до 17 лет.

Об этом рассказал основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба в Telegram в среду, 10 июля.

Читайте также:

Из оккупации вернули восемь детей

"В Украину наконец-то добрались еще восемь детей со своими семьями. Среди них — дети от 7 до 17 лет из оккупированной части Херсонской и Донецкой областей", — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, всего из России и оккупированных территорий вернули уже 405 детей.

Для одного из парней Сергея это была вторая попытка выехать из оккупации — раньше его на границе остановила и задержала российская полиция, также его угрожали отправить в тюрьму. Во время допроса его обвиняли во лжи и обещали привезти экстрасенса, чтобы тот якобы загипнозировал его и заставил все рассказать.

"Издевательство и обыски дома пришлось пережить также и Елене, матери двоих детей. Ее одна дочь имеет серьезную врожденную болезнь. Женщина с ужасом рассказала о том, как россияне избивали ее до потери сознания, а затем приказали никому не говорить, что у нее что-то болит", — отметили в организации.

А еще один подросток Тарас поделился, что для поддержки связи в оккупированном городе приобрел российскую симку, но после активации номера он получил сообщение с призывом идти на службу в армию России, хотя владелец сим-карты и несовершеннолетний. Спасенная 14-летняя Мирослава заявила, что на границе ей угрожал пистолетом российский военнослужащий, чтобы она шла на допрос.

"Я очень обрадовалась, когда прошли границу, и мы в конце концов в Украине. Сейчас чувствую себя очень хорошо. Там запугивают, бьют, а здесь свободная страна", — сказала она.

null
Скриншот поста Николая Кулебы

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что из российского плена удалось вернуть более 3 100 украинцев.

Также мы писали, что журналистка Рамина Эсхакзай пообщалась с подростком Богданом Ермохиным, которого россияне похитили из оккупированного Мариуполя. Его друг до сих пор в России.

дети украинцы оккупанты оккупация война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев