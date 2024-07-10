Благотворительная организация Save Ukraine вернула восемь детей с ВОТ

Возвращение детей. Иллюстративное фото: RFE

Украине удалось вернуть еще восемь детей с оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей. Все они возврастом от семи до 17 лет.

Об этом рассказал основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба в Telegram в среду, 10 июля.

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Из оккупации вернули восемь детей

"В Украину наконец-то добрались еще восемь детей со своими семьями. Среди них — дети от 7 до 17 лет из оккупированной части Херсонской и Донецкой областей", — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, всего из России и оккупированных территорий вернули уже 405 детей.

Для одного из парней Сергея это была вторая попытка выехать из оккупации — раньше его на границе остановила и задержала российская полиция, также его угрожали отправить в тюрьму. Во время допроса его обвиняли во лжи и обещали привезти экстрасенса, чтобы тот якобы загипнозировал его и заставил все рассказать.

"Издевательство и обыски дома пришлось пережить также и Елене, матери двоих детей. Ее одна дочь имеет серьезную врожденную болезнь. Женщина с ужасом рассказала о том, как россияне избивали ее до потери сознания, а затем приказали никому не говорить, что у нее что-то болит", — отметили в организации.

А еще один подросток Тарас поделился, что для поддержки связи в оккупированном городе приобрел российскую симку, но после активации номера он получил сообщение с призывом идти на службу в армию России, хотя владелец сим-карты и несовершеннолетний. Спасенная 14-летняя Мирослава заявила, что на границе ей угрожал пистолетом российский военнослужащий, чтобы она шла на допрос.

"Я очень обрадовалась, когда прошли границу, и мы в конце концов в Украине. Сейчас чувствую себя очень хорошо. Там запугивают, бьют, а здесь свободная страна", — сказала она.

Скриншот поста Николая Кулебы

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что из российского плена удалось вернуть более 3 100 украинцев.

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