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З окупованих територій Херсонщини та Донеччини повернули ще вісім дітей

10 липня 2024 14:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Благодійна організація Save Ukraine повернула вісім дітей з ТОТ
Повернення дітей. Ілюстративне фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україні вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій Херсонської та Донецької областей. Всі вони віком від семи до 17 років.

Про це розповів засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба у Telegram у середу, 10 липня.

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"В Україну нарешті дісталися іще восьмеро дітей зі своїми родинами. Серед них — діти від 7 до 17 років з окупованої частини Херсонської та Донецької областей", — йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, загалом з Росії та окупованих територій повернули вже 405 дітей.

Для одного з хлопців Сергія це була друга спроба виїхати з окупації — раніше його на кордоні зупинила й затримала російська поліція, також його погрожували відправити у в'язницю. Під час допиту його звинувачували в брехні й обіцяли привезти екстрасенса, аби той нібито його загіпнозував й змусив все розповісти.

"Знущання й обшуки вдома довелося пережити також і Олені, матері двох дітей. Її одна донька має серйозну вроджену хворобу. Жінка з жахом розповіла про те, як росіяни били її до втрати свідомості, а потім наказали нікому не говорити, що в неї щось болить", — зазначили в організації.

А ще один підліток Тарас поділився, що для підтримки звʼязку в окупованому місті придбав російську сімку, але одразу після активації номера він отримав повідомлення з закликом йти на службу в армію Росії, хоч власник сім-картки й неповнолітній. Врятована 14-річна Мирослава заявила, що на кордоні їй погрожував пістолетом російський військовослужбовець, щоб вона йшла на допит. 

"Я дуже зраділа, коли пройшли кордон, і ми кінець кінцем в Україні. Зараз почуваю себе дуже добре. Там залякують, бʼють, а тут вільна країна", — сказала вона.

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Скриншот допису Миколи Кулеби

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з російського полону вдалося повернути понад 3 100 українців. 

Також ми писали, що журналістка Раміна Есхакзай поспілкувалася з підлітком Богданом Єрмохіним, якого росіяни викрали з окупованого Маріуполя. Його друг досі в Росії.

діти українці окупанти окупація війна в Україні

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