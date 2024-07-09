Скільки українців вдалося повернути в Україну з полону Росії

Лубінець назвав кількість українців, яких вдалося повернути з російського полону
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок, 9 липня, заявив, що з російського полону вдалося повернути понад 3100 українців. Крайній, 53-й обмін військовополоненими з Росією відбувся 25 червня.
Про це Лубінець сказав в коментарі Новини.LIVE.
Українські полонені в Росії
"Нам вдалося разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими повернути 3110 громадян України", — сказав Лубінець.
За його словами, серед цих людей 161 особа — цивільні громадяни. Щодо дат, то останнє повернення відбулося 28 червня — тоді в Україну повернули 10 цивільних.
А 25 червня відбувся крайній, 53-й обмін військовополоненими.
Нагадаємо, в російському полоні перебувають близько 1500 захисників Маріуполя. З них 100 "азовців" росіяни незаконно засудили.
А Президент України Володимир Зеленський назвав загальну кількість українців, яких повернули з російського полону. За його словами, цифри вже досягли тисячної відмітки.
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