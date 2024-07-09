Сколько украинцев удалось вернуть в Украину из плена России

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во вторник, 9 июля, заявил, что из российского плена удалось вернуть более 3100 украинцев. Последний, 53-й обмен военнопленными с Россией состоялся 25 июня.

Об этом Лубинец сказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Нам удалось вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными вернуть 3110 граждан Украины", — сказал Лубинец.

По его словам, среди этих людей 161 человек — гражданские люди. Что касается дат, то последнее возвращение состоялось 28 июня — тогда в Украину вернули 10 гражданских.

А 25 июня произошел крайний, 53-й обмен военнопленными.

Напомним, в российском плену находятся около 1500 защитников Мариуполя. Из них 100 "азовцев" россияне незаконно осудили.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал общее количество украинцев, которых вернули из российского плена. По его словам, цифры уже достигли тысячной отметки.