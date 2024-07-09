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Лубинец назвал количество украинцев, которых удалось вернуть из российского плена

9 июля 2024 12:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сколько украинцев удалось вернуть в Украину из плена России
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во вторник, 9 июля, заявил, что из российского плена удалось вернуть более 3100 украинцев. Последний, 53-й обмен военнопленными с Россией состоялся 25 июня.

Об этом Лубинец сказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Нам удалось вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными вернуть 3110 граждан Украины", — сказал Лубинец.

По его словам, среди этих людей 161 человек — гражданские люди. Что касается дат, то последнее возвращение состоялось 28 июня — тогда в Украину вернули 10 гражданских.

А 25 июня произошел крайний, 53-й обмен военнопленными.

Напомним, в российском плену находятся около 1500 защитников Мариуполя. Из них 100 "азовцев" россияне незаконно осудили.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал общее количество украинцев, которых вернули из российского плена. По его словам, цифры уже достигли тысячной отметки.

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