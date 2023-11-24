Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Из Сектора Газа эвакуировали еще одну группу украинцев arrow

Из Сектора Газа эвакуировали еще одну группу украинцев

24 ноября 2023 16:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Из Сектора Газа эвакуировали еще одну группу украинцев
Эвакуация украинцев из Сектора Газа. Иллюстративное фото: ГУР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

За прошедшие сутки Украине удалось эвакуировать восемь граждан из Сектора Газы. В настоящее время они находятся в Египте.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представителя МИД Олега Николенко.

Читайте также:

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

Так, в сутки Украина эвакуировала из Сектора Газа в Египет восемь граждан.

По словам Николенко, еще 26 украинцев уже прилетели из Египта в Молдову.

Он рассказал, что в течение первого этапа эвакуации Украине удалось эвакуировать из анклава 259 человек.

Напомним, что 10 ноября еще 160 украинцев были эвакуированы из Сектора Газа, где продолжаются боевые действия. Украина помогла вывезти из опасной зоны девять граждан Молдовы.

А 11 ноября в аэропорт Кишинева в Молдове прибыли 145 украинцев, эвакуированных из Сектора Газы. Дальше они будут ехать домой.

Кроме того, в ГУР предупреждали, что россияне пытаются сорвать эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Они распространяют среди них панические настроения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме