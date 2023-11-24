Из Сектора Газа эвакуировали еще одну группу украинцев

Эвакуация украинцев из Сектора Газа. Иллюстративное фото: ГУР

За прошедшие сутки Украине удалось эвакуировать восемь граждан из Сектора Газы. В настоящее время они находятся в Египте.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представителя МИД Олега Николенко.

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Эвакуация украинцев из Сектора Газа

Так, в сутки Украина эвакуировала из Сектора Газа в Египет восемь граждан.

По словам Николенко, еще 26 украинцев уже прилетели из Египта в Молдову.

Он рассказал, что в течение первого этапа эвакуации Украине удалось эвакуировать из анклава 259 человек.

Напомним, что 10 ноября еще 160 украинцев были эвакуированы из Сектора Газа, где продолжаются боевые действия. Украина помогла вывезти из опасной зоны девять граждан Молдовы.

А 11 ноября в аэропорт Кишинева в Молдове прибыли 145 украинцев, эвакуированных из Сектора Газы. Дальше они будут ехать домой.

Кроме того, в ГУР предупреждали, что россияне пытаются сорвать эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Они распространяют среди них панические настроения.