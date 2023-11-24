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З Сектора Гази евакуювали ще одну групу українців

24 листопада 2023 16:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
З Сектора Гази евакуювали ще одну групу українців
Евакуація українців з Сектора Гази. Ілюстративне фото: ГУР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Протягом минулої доби Україні вдалося евакуювати вісім громадян з Сектора Гази. Наразі вони перебувають у Єгипті.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

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Евакуація українців з Сектора Гази

Так, за добу Україна евакуювала з Сектора Гази до Єгипту вісім громадян. 

За словами Ніколенка, ще 26 українців уже прилетіли з Єгипту до Молдови.

Він розповів, що загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося евакуювати з анклаву 259 людей.

Нагадаємо, що 10 листопада ще 160 українців були евакуйовані із Сектора Гази, де наразі тривають бойові дії. Також Україна допомогла вивезти з небезпечної зони дев'ятьох громадян Молдови. 

А 11 листопада до аеропорту Кишинева у Молдові прибули 145 українців, яких евакуювали з Сектора Гази. Далі вони будуть їхати додому.

Крім того, у ГУР попереджали, що росіяни намагаються зірвати евакуацію українців з Сектору Гази. Вони поширюють серед них панічні настрої.

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