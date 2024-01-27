За минуты "перемололи" с танками — оккупант рассказал жене о страхе перед наступлением ВСУ

Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ

Российский оккупант пожаловался своей жене, что во время наступления, которое вскоре начнется, Вооруженные силы Украины их уничтожат. Он также рассказал, что предыдущие российские солдаты также были ликвидированы во время штурма украинских позиций.

Об этом стало известно из перехваченного разговора Главным управлением разведки Украины.

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Перехваченный разговор оккупанта

Вражеский боец рассказал жене о предстоящем наступлении и хаосе, поднявшемся вокруг этой новости.

— Что-то намечается, сегодня-завтра уже можем пойти в наступление. Здесь сегодня такой кипиш, все суетятся, бегают. Еще погода такая — дождь х***ит, мы все мокрые сидим. Наши уже сходили оп*здюлились, сейчас еще мы пойдем, еще раз оп*здюлимся! Я больше чем уверен оп*здюлимся, здесь просто не так все качественно, как выглядит — просто жесткая х**ня! Если они за семь минут наших размолотили вместе с танками, я представляю, что они сделают с нами.

– А сколько их людей было?

— Людей 70, наверное, ходило. Они только начали заходить и их за***рили. Мы только начали заезжать — и половина не заехала. "Все назад, назад, назад — все оттягивайтесь". Они дали жесткий отпор.

– Хохлы вас любят и уже ждут. А сколько вас пойдет?

– Этого никто не знает. Я знаю, что наши пошли на задание. Когда, что — никто ничего не знает, но если ушли, то это уже скоро.

Напомним, ГУР МО перехватило разговор оккупанта со своей супругой. Во время общения женщина рассказала о потерях личного состава штурмовых групп, безответственном отношении командования подразделения к жизни подчиненных и злоупотреблении спиртными напитками среди военнослужащих РФ.