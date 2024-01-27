За хвилини "перемололи" з танками — окупант розповів дружині про страх перед наступом ЗСУ

Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російський окупант поскаржився своїй дружині, що під час наступу, який розпочнеться незабаром, Збройні сили України їх знищать. Він також розповів, що попередніх російських солдатів також було ліквідовано під час штурму українських позицій.

Про це стало відомо з перехопленої розмови Головним управлінням розвідки України.

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Перехоплена розмова окупанта

Ворожий боєць розповів дружині про майбутній наступ та хаос, який здійнявся навколо цієї новини.

— Щось тут намічається, сьогодні-завтра вже можемо піти в наступ. Тут сьогодні такий кіпіш, всі метушаться, бігають. Ще погода така — дождь х***е, ми всі мокрі сидимо. Наші вже сходили оп*здюлились, зараз ще ми підемо, ще раз оп*здюлимось! Я більше ніж впевнений оп*здюлимось, тут просто не так все якісно, як виглядає — просто жорстка х**ня! Якщо вони за сім хвилин наших розмолотили разом з танками, я уявляю, що вони зроблять з нами.

— А скільки їх людей було?

— Людей 70, напевно, ходило. Вони тільки почали заходити і їх за***рили. Ми тільки почали заїжджали і половина не заїхала. "Все назад, назад, назад — всі відтягуйтеся". Вони далі жорстку відсіч.

— Хохли вас люблять і вже чекають. А вас скільки людей піде?

— Цього ніхто не знає. Я знаю, що наші пішли на завдання ніби. Коли, що — ніхто нічого не знає, але, якщо пішли, то це вже незабаром.

Нагадаємо, ГУР МО перехопило розмову окупанта зі своєю дружиною. Під час спілкування жінка розповіла про втрати особового складу штурмових груп, безвідповідальне ставлення командування підрозділу до життя підлеглих та зловживання спиртними напоями серед військовослужбовців РФ.