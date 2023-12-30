За минувшие сутки оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины, — ОВА

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Telegram/Олег Синегубов

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Враг осуществлял атаки по гражданским по артиллерии и минометам.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрелы Харьковщины на 30 декабря

Сегодня около 08:00 россияне обстреляли Казачью Лопань Харьковского района — пострадавших и разрушений нет. Также населенный пункт атаковали и вчера утром – обошлось без раненых.

Последствия российского обстрела. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Сегодня в 10:42 враг обстрелял Волчанск Чугуевского района, данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Вчера, около 22:00 в результате вражеского обстрела Волчанска был поврежден частный дом, никто не пострадал.

Поврежденный от обстрела дом. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Кроме того, 29 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову — погибли три человека, еще 12 человек были ранены.

В целом артиллерийским и минометным обстрелам подверглись в частности населенные пункты: Уды и Гурьев Казачок Богодуховского района; Амбарное, Красное Первое, Двухлетняя, Синковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района.

Также враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Куриловка и Берестово Купянского района.

Скриншот поста Синегубова

Скриншот поста Синегубова

Напомним, что вчера, 29 декабря, в Украине объявили о ракетной опасности из-за взлета вражеских истребителей. Под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков.

Также мы писали, что правоохранители приступили к расследованию по факту ракетного удара по гражданским домам в Хаджибейском районе Одессы. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой погибли и травмировались люди.