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У Черкаській ОВА розповіли наслідки удару окупантів по Смілі

29 грудня 2023 17:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Черкаській ОВА розповіли наслідки удару окупантів по Смілі
Наслідки російського обстрілу Черкаської області. Фото: t.me/cherkaskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 29 грудня, російські окупанти обстріляли місто Сміла Черкаської області. Внаслідок атаки ворога постраждали вісім людей, у тому числі дитина.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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За попередньою інформацією, російські окупанти пошкодили 51 будинок. Наразі обстеження триває.

Наслідки російського обстрілу Черкаської області
Наслідки російського обстрілу Черкаської області. Фото: t.me/cherkaskaODA
Наслідки російського обстрілу Черкаської області
Наслідки російського обстрілу Черкаської області. Фото: t.me/cherkaskaODA

"У місцевій школі розгорнуто штаб із оперативного реагування. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування", — розповів Табурець.

Наслідки російського обстрілу Черкаської області
Наслідки російського обстрілу Черкаської області. Фото: t.me/cherkaskaODA
Наслідки російського обстрілу Черкаської області
Наслідки російського обстрілу Черкаської області. Фото: t.me/cherkaskaODA

Він додав, що також готуються місця для тимчасового проживання.

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Допис очільника Черкаської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська вкотре завдали ракетного удару по місту Сміла Черкаської області. Внаслідок атаки є кілька постраждалих.

Також ми писали, що у Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. З-під завалів дістали ще трьох загиблих.

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