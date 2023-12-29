У Черкаській ОВА розповіли наслідки удару окупантів по Смілі
Сьогодні, 29 грудня, російські окупанти обстріляли місто Сміла Черкаської області. Внаслідок атаки ворога постраждали вісім людей, у тому числі дитина.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Обстріл Черкаської області
За попередньою інформацією, російські окупанти пошкодили 51 будинок. Наразі обстеження триває.
"У місцевій школі розгорнуто штаб із оперативного реагування. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування", — розповів Табурець.
Він додав, що також готуються місця для тимчасового проживання.
Нагадаємо, російські війська вкотре завдали ракетного удару по місту Сміла Черкаської області. Внаслідок атаки є кілька постраждалих.
Також ми писали, що у Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. З-під завалів дістали ще трьох загиблих.
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