Обстріл Сміли сьогодні, 29 грудня - ракета потрапила до житлових будинків

Обстріл міста Сміла 29 грудня. Фото: Ігор Табурець

Російські війська вкотре завдали ракетного удару по місту Сміла Черкаської області. Внаслідок атаки є кілька постраждалих.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Табурець повідомив, що внаслідок потрапляння ворожої ракети до житлового сектора, семеро людей отримали поранення одна з них у критичному стані. Дванадцять будинків отримали ушкодження.

Наразі на місці події працюють усі необхідні служби порятунку, а також представники місцевої влади. Жителям надається термінова допомога, і всі пошкоджені будинки буде відновлено.

"Загальна кількість жертв ранкового масштабного ракетного обстрілу в Україні досягла 26 убитих і понад 120 поранених", — додав він.

Обстріл Сміли Черкаської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві після ранкової атаки уламки ворожих ракет впали в кількох районах міста. Найбільше постраждав Шевченківський район, там сталася пожежа на складському приміщенні. З-під завалів рятувальники дістали постраждалих.

Крім того, окупанти обстріляли житловий будинок у Львові. Внаслідок ракетного терору є постраждалі. Число поранених зросло до 15, також відомо про часткові руйнування в 13 житлових багатоповерхівках.

У Дніпрі ворог потрапив до торгово-розважального центру та пологового будинку. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.