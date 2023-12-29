Обстрел Смелы сегодня, 29 декабря - ракета попала в жилые дома

В Черкасской области ракета попала в жилые дома — пострадали люди
Российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Смела Черкасской области. В результате атаки есть несколько пострадавших.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Обстрел города Смела 29 декабря — детали
Табурец сообщил, что в результате попадания враждебной ракеты в жилой сектор, семь человек получили ранения, один из них в критическом состоянии. Двенадцать домов получили повреждения.
Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы спасения, а также представители местной власти. Жителям оказывается срочная помощь, и все поврежденные дома будут восстановлены.
"Общее число жертв утреннего масштабного ракетного обстрела по Украине достигло 26 убитых и свыше 120 раненых", — добавил он.
Напомним, что в Киеве после утренней атаки, обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. Больше всего пострадал Шевченковский район, там произошел пожар на складском помещении. Из-под завалов спасатели достали пострадавших.
Кроме того, оккупанты обстреляли жилой дом во Львове. В результате ракетного террора есть пострадавшие. Число раненых возросло до 15, также известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.
В Днепре враг попал в торгово-развлекательный центр и роддом. В результате обстрела погибли пять человек. Также известно о меньшей мере 20 пострадавших.
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