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У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

29 грудня 2023 16:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/zoda_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Жертвами атаки ворога стали семеро людей.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Станом на 15:15 отримано інформацію про збільшення кількості загиблих осіб до семи", — розповів Малашко.

За його словами, наразі відомо про 13 травмованих людей. 

Роботи на місцях обстрілу продовжуються.

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Допис очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 грудня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Також ми писали, сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Додамо, російські окупанти почали свою масовану атаку ще вночі, випустивши по Україні спершу дрони, а потім вже ракети різного калібру. Силам ППО вдалося знищити 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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