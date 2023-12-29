В Запорожье выросло количество погибших в результате атаки РФ

Последствия российского обстрела Запорожья. Фото: t.me/zoda_gov_ua

В Запорожье выросло количество погибших в результате российского обстрела. Жертвами атаки врага стали семь человек.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"По состоянию на 15:15 получена информация об увеличении количества погибших до семи", — рассказал Малашко.

По его словам, сейчас известно о 13 травмированных людях.

Работы на местах обстрела продолжаются.

Пост руководителя Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 29 декабря, российские оккупанты совершили массированную атаку на Запорожье. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Также мы писали, сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех видов вооружения, которые только есть, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Добавим, российские оккупанты начали свою массированную атаку еще ночью, выпустив по Украине сначала дроны, а потом уже ракеты разного калибра. Силам ПВО удалось уничтожить 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.