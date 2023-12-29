В Черкасской ОВА рассказали последствия удара оккупантов по Смеле
Сегодня, 29 декабря, российские оккупанты обстреляли город Смела Черкасской области. В результате атаки врага пострадали восемь человек, в том числе ребенок.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Обстрел Черкасской области
По предварительной информации, российские оккупанты повредили 51 дом. В настоящее время обследование продолжается.
"В местной школе развернут штаб по оперативному реагированию. Там обустроены места для размещения жителей поврежденных домов, обеспечено питание", — рассказал Табурец.
Он добавил, что также готовятся места для временного проживания.
Напомним, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Смела Черкасской области. В результате атаки есть несколько пострадавших.
Также мы писали, что в Киеве снова возросло число погибших в результате российского обстрела. Из-под завалов извлекли еще троих погибших.
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