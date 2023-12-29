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В Черкасской ОВА рассказали последствия удара оккупантов по Смеле

29 декабря 2023 17:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черкасской ОВА рассказали последствия удара оккупантов по Смеле
Последствия российского обстрела Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 29 декабря, российские оккупанты обстреляли город Смела Черкасской области. В результате атаки врага пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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По предварительной информации, российские оккупанты повредили 51 дом. В настоящее время обследование продолжается.

Последствия российского обстрела Черкасской области
Последствия российского обстрела Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
Последствия российского обстрела Черкасской области
Последствия российского обстрела Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA

"В местной школе развернут штаб по оперативному реагированию. Там обустроены места для размещения жителей поврежденных домов, обеспечено питание", — рассказал Табурец.

Последствия российского обстрела Черкасской области
Последствия российского обстрела Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
Последствия российского обстрела Черкасской области
Последствия российского обстрела Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA

Он добавил, что также готовятся места для временного проживания.

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Пост руководителя Черкасской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Смела Черкасской области. В результате атаки есть несколько пострадавших.

Также мы писали, что в Киеве снова возросло число погибших в результате российского обстрела. Из-под завалов извлекли еще троих погибших.

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