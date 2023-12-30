За минулу добу окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, — ОВА

Наслідки російських обстрілів Харківщини. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Протягом минулої доби окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Ворог здійснював атаки по цивільних з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

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Так, сьогодні близько 08:00 росіяни обстріляли Козачу Лопань Харківського району — постраждалих та руйнувань немає. Також населений пункт атакували і вчора вранці — обійшлося без поранених.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Сьогодні о 10:42 ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району, даних про руйнування та постраждалих наразі немає.

Вчора, близько 22:00 в результаті ворожого обстрілу Вовчанська було пошкоджено приватний будинок, ніхто не постраждав.

Пошкоджений від обстрілу будинок. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Крім того, 29 грудня окупанти здійснили ракетний удар по Харкову — загинули три людини, ще 12 людей було поранено.

Загалом артилерійських та мінометних обстрілів зазнали зокрема такі населені пункти: Уди та Гур'їв Козачок Богодухівського району; Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп'янського району.

Також ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка та Берестове Куп'янського району.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що вчора, 29 грудня, в Україні оголосили про ракетну небезпеку через зліт ворожих винищувачів. Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків.

Також ми писали, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного удару по цивільних будинках у Хаджибейському районі Одеси. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої загинули та травмувалися люди.