Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За минулу добу окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, — ОВА arrow

За минулу добу окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, — ОВА

30 грудня 2023 12:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За минулу добу окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, — ОВА
Наслідки російських обстрілів Харківщини. Фото: Telegram/Олег Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Протягом минулої доби окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Ворог здійснював атаки по цивільних з артилерії та мінометів. 

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківщини на 30 грудня

Так, сьогодні близько 08:00 росіяни обстріляли Козачу Лопань Харківського району — постраждалих та руйнувань немає. Також населений пункт атакували і вчора вранці — обійшлося без поранених.

null
Наслідки російського обстрілу. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Сьогодні о 10:42 ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району, даних про руйнування та постраждалих наразі немає. 

Вчора, близько 22:00 в результаті ворожого обстрілу Вовчанська було пошкоджено приватний будинок, ніхто не постраждав.

null
Пошкоджений від обстрілу будинок. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Крім того, 29 грудня окупанти здійснили ракетний удар по Харкову — загинули три людини, ще 12 людей було поранено. 

Загалом артилерійських та мінометних обстрілів зазнали зокрема такі населені пункти: Уди та Гур'їв Козачок Богодухівського району; Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп'янського району.

Також ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка та Берестове Куп'янського району.

null
Скриншот допису Синєгубова
null
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що вчора, 29 грудня, в Україні оголосили про ракетну небезпеку через зліт ворожих винищувачів. Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків.

Також ми писали, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного удару по цивільних будинках у Хаджибейському районі Одеси. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої загинули та травмувалися люди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі