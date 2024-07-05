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За минувшую ночь защитники сбили 32 "шахеда" — президент отметил работу украинского воздушного щита

5 июля 2024 13:38
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Ночная атака по Украине 5 июля — Зеленский отметил работу ПВО
Украинские воины. Фото: 32 ОМБр
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Каждый день украинский воздушный щит демонстрирует свои результаты. Только за одну минувшую ночь украинские воины сбили 32 российских "шахеда".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 5 июля.

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защитники неба
Работа украинской ПВО. Фото: 153 ОМБр

Президент поблагодарил украинских защитников неба

"Делаем все, чтобы добавить больше возможностей нашим Воздушным силам, мобильным огневым группам и всем подразделениям ПВО Сил обороны Украины", — подчеркнул глава государства.

 

работа защитников неба
Защитники украинского неба. Фото: 126-я отдельная бригада ТРО

Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает. Также он поблагодарил за меткость каждого нашего защитника неба.

 

ночное дежурство защитника неба
Ночное дежурство защитника неба. Фото: 126-я отдельная бригада ТРО

Напомним, в Украине в ночь на 5 июля российские захватчики атаковали Украину 32-ю ударными дронами типа Shahed-131/136. В результате искусной работы сил противовоздушной обороны все вражеские объекты были сбиты.

Кроме того, в Киевской области раздавались взрывы ночью 5 июля во время воздушной тревоги. В местном ОВА сообщали о работе сил ПВО.

Добавим, что взрывы вблизи Киева были слышны и в ночь на четверг, 4 июля. О последствиях российской атаки на регион рассказали в КМВА.

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