Ночная атака по Украине 5 июля — Зеленский отметил работу ПВО

Украинские воины. Фото: 32 ОМБр

Каждый день украинский воздушный щит демонстрирует свои результаты. Только за одну минувшую ночь украинские воины сбили 32 российских "шахеда".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 5 июля.

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Президент поблагодарил украинских защитников неба

"Делаем все, чтобы добавить больше возможностей нашим Воздушным силам, мобильным огневым группам и всем подразделениям ПВО Сил обороны Украины", — подчеркнул глава государства.

Защитники украинского неба. Фото: 126-я отдельная бригада ТРО

Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает. Также он поблагодарил за меткость каждого нашего защитника неба.

Ночное дежурство защитника неба. Фото: 126-я отдельная бригада ТРО

Напомним, в Украине в ночь на 5 июля российские захватчики атаковали Украину 32-ю ударными дронами типа Shahed-131/136. В результате искусной работы сил противовоздушной обороны все вражеские объекты были сбиты.

Кроме того, в Киевской области раздавались взрывы ночью 5 июля во время воздушной тревоги. В местном ОВА сообщали о работе сил ПВО.

Добавим, что взрывы вблизи Киева были слышны и в ночь на четверг, 4 июля. О последствиях российской атаки на регион рассказали в КМВА.