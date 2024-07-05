Ночная атака по Украине 5 июля — Зеленский отметил работу ПВО

За минувшую ночь защитники сбили 32 "шахеда" — президент отметил работу украинского воздушного щита
Каждый день украинский воздушный щит демонстрирует свои результаты. Только за одну минувшую ночь украинские воины сбили 32 российских "шахеда".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 5 июля.
Президент поблагодарил украинских защитников неба
"Делаем все, чтобы добавить больше возможностей нашим Воздушным силам, мобильным огневым группам и всем подразделениям ПВО Сил обороны Украины", — подчеркнул глава государства.
Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает. Также он поблагодарил за меткость каждого нашего защитника неба.
Напомним, в Украине в ночь на 5 июля российские захватчики атаковали Украину 32-ю ударными дронами типа Shahed-131/136. В результате искусной работы сил противовоздушной обороны все вражеские объекты были сбиты.
Кроме того, в Киевской области раздавались взрывы ночью 5 июля во время воздушной тревоги. В местном ОВА сообщали о работе сил ПВО.
Добавим, что взрывы вблизи Киева были слышны и в ночь на четверг, 4 июля. О последствиях российской атаки на регион рассказали в КМВА.
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