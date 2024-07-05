Нічна атака по Україні 5 липня — Зеленський відзначив роботу ППО

За минулу ніч захисники збили 32 "шахеди" — президент відзначив роботу українського повітряного щита
Щодня український повітряний щит демонструє свої результати. Тільки за одну минулу ніч українські воїни збили 32 російські "шахеди".
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п’ятницю, 5 липня.
Президент подякував українським захисникам неба
"Робимо все, щоб додати більше можливостей нашим Повітряним силам, мобільним вогневим групам та всім підрозділам ППО Сил оборони України", — наголосив глава держави.
Крім цього, Зеленський висловив вдячність усім, хто допомагає. Також він подякував за влучність кожному нашому захиснику неба.
Нагадаємо, в Україні у ніч проти 5 липня російські загарбники атакували Україну 32-ма ударними дронами типу Shahed-131/136. Внаслідок вправної роботи сил протиповітряної оборони всі ворожі об'єкти було збито.
Крім того, в Київській області лунали вибухи вночі 5 липня під час повітряної тривоги. В місцевій ОВА повідомляли про роботу сил ППО.
Додамо, що вибухи поблизу Києва було чути й у ніч проти четверга, 4 липня. Про наслідки російської атаки на регіон розповіли в КМВА.
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