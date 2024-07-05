Нічна атака по Україні 5 липня — Зеленський відзначив роботу ППО

Українські воїни. Фото: 32 ОМБр

Щодня український повітряний щит демонструє свої результати. Тільки за одну минулу ніч українські воїни збили 32 російські "шахеди".

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п’ятницю, 5 липня.

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Робота української ППО. Фото: 153 ОМБр

Президент подякував українським захисникам неба

"Робимо все, щоб додати більше можливостей нашим Повітряним силам, мобільним вогневим групам та всім підрозділам ППО Сил оборони України", — наголосив глава держави.

Захисники українського неба. Фото: 126-та окрема бригада ТРО

Крім цього, Зеленський висловив вдячність усім, хто допомагає. Також він подякував за влучність кожному нашому захиснику неба.

Нічне чергування захисника неба. Фото: 126-та окрема бригада ТРО

Нагадаємо, в Україні у ніч проти 5 липня російські загарбники атакували Україну 32-ма ударними дронами типу Shahed-131/136. Внаслідок вправної роботи сил протиповітряної оборони всі ворожі об'єкти було збито.

Крім того, в Київській області лунали вибухи вночі 5 липня під час повітряної тривоги. В місцевій ОВА повідомляли про роботу сил ППО.

Додамо, що вибухи поблизу Києва було чути й у ніч проти четверга, 4 липня. Про наслідки російської атаки на регіон розповіли в КМВА.