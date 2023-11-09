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За октябрь в Беларусь прилетело наименьшее количество бортов ВКС РФ за год

9 ноября 2023 17:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
За октябрь в Беларусь прилетело наименьшее количество бортов ВКС РФ за год
Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ. Фото: Wilipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В октябре в Беларусь прилетели всего пять военнотранспортных самолетов. Это самое малое количество с ноября 2022 года.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

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В Беларусь прилетело пять самолетов ВКС РФ за октябрь

"Октябрь отметился минимумом транспортников ВКС РФ в течение года. В октябре этого года в Беларусь прилетело всего пять военнотранспортных самолетов ВКС РФ, и это наименьшее количество прилетов в месяц с ноября 2022 года", — говорится в сообщении.

Транспортные борта, садившиеся на аэродромы Беларуси в октябре:

  • Барановичи — один Ан-72
  • Мачулищи — один Ил-76
  • Бобруйск — один Ил-76
  • Гомель — два Ан-12

Однако были посадки и пассажирских самолетов ВКС РФ, а также бортов, связанных с ЧПК "Вагнер":

  • Барановичи — один Ан-148
  • Мачулищи — один Ту-134
  • Гомель — один Beech C90GTi King Air
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Прилеты российской авиации в Беларусь в октябре. Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, что белорусские партизаны рассказали, что на территорию их страны прибывают российские инструкторы. Они проводят обучение по управлению беспилотниками.

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