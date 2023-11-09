За октябрь в Беларусь прилетело наименьшее количество бортов ВКС РФ за год

Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ. Фото: Wilipedia

В октябре в Беларусь прилетели всего пять военнотранспортных самолетов. Это самое малое количество с ноября 2022 года.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

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"Октябрь отметился минимумом транспортников ВКС РФ в течение года. В октябре этого года в Беларусь прилетело всего пять военнотранспортных самолетов ВКС РФ, и это наименьшее количество прилетов в месяц с ноября 2022 года", — говорится в сообщении.

Транспортные борта, садившиеся на аэродромы Беларуси в октябре:

Барановичи — один Ан-72

Мачулищи — один Ил-76

Бобруйск — один Ил-76

Гомель — два Ан-12

Однако были посадки и пассажирских самолетов ВКС РФ, а также бортов, связанных с ЧПК "Вагнер":

Барановичи — один Ан-148

Мачулищи — один Ту-134

Гомель — один Beech C90GTi King Air

Прилеты российской авиации в Беларусь в октябре. Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, что белорусские партизаны рассказали, что на территорию их страны прибывают российские инструкторы. Они проводят обучение по управлению беспилотниками.