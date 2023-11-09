За октябрь в Беларусь прилетело наименьшее количество бортов ВКС РФ за год
В октябре в Беларусь прилетели всего пять военнотранспортных самолетов. Это самое малое количество с ноября 2022 года.
Об этом сообщает Белорусский Гаюн.
В Беларусь прилетело пять самолетов ВКС РФ за октябрь
"Октябрь отметился минимумом транспортников ВКС РФ в течение года. В октябре этого года в Беларусь прилетело всего пять военнотранспортных самолетов ВКС РФ, и это наименьшее количество прилетов в месяц с ноября 2022 года", — говорится в сообщении.
Транспортные борта, садившиеся на аэродромы Беларуси в октябре:
- Барановичи — один Ан-72
- Мачулищи — один Ил-76
- Бобруйск — один Ил-76
- Гомель — два Ан-12
Однако были посадки и пассажирских самолетов ВКС РФ, а также бортов, связанных с ЧПК "Вагнер":
- Барановичи — один Ан-148
- Мачулищи — один Ту-134
- Гомель — один Beech C90GTi King Air
Напомним, что белорусские партизаны рассказали, что на территорию их страны прибывают российские инструкторы. Они проводят обучение по управлению беспилотниками.
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