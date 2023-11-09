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За жовтень до Білорусі прилетіла найменша кількість бортів ВКС РФ за рік

9 листопада 2023 17:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За жовтень до Білорусі прилетіла найменша кількість бортів ВКС РФ за рік
Військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ. Фото: Wilipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У жовтні до Білорусі прилетіло всього п'ять військово-транспортних літаків. Це найменша кількість з листопада 2022 року. 

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

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До Білорусі прилетіло п'ять літаків ВКС РФ за жовтень

"Жовтень відзначився мінімумом транспортників ВКС РФ протягом року. У жовтні цього року до Білорусі прилетіло всього п'ять військово-транспортних літаків ВКС РФ і це найменша кількість прильотів на місяць з листопада 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Транспортні борти, що сідали на летовища Білорусі у жовтні:

  • Барановичі — один Ан-72
  • Мачулищі — один Іл-76
  • Бобруйск — один Іл-76
  • Гомель —  два Ан-12

Проте були посадки й пасажирських літаків ВКС РФ, а також бортів, пов'язаних із ПВК "Вагнер":

  • Барановичі - один Ан-148
  • Мачулищі - один Ту-134
  • Гомель — один Beech C90GTi King Air
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Прильоти російської авіація у Білорусь в жовтні. Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, що білоруські партизани розповіли, що на територію їх країни прибувають російські інструктори. Вони проводять навчання з керування безпілотниками.

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