За жовтень до Білорусі прилетіла найменша кількість бортів ВКС РФ за рік

Військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ. Фото: Wilipedia

У жовтні до Білорусі прилетіло всього п'ять військово-транспортних літаків. Це найменша кількість з листопада 2022 року.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

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До Білорусі прилетіло п'ять літаків ВКС РФ за жовтень

"Жовтень відзначився мінімумом транспортників ВКС РФ протягом року. У жовтні цього року до Білорусі прилетіло всього п'ять військово-транспортних літаків ВКС РФ і це найменша кількість прильотів на місяць з листопада 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Транспортні борти, що сідали на летовища Білорусі у жовтні:

Барановичі — один Ан-72

Мачулищі — один Іл-76

Бобруйск — один Іл-76

Гомель — два Ан-12

Проте були посадки й пасажирських літаків ВКС РФ, а також бортів, пов'язаних із ПВК "Вагнер":

Барановичі - один Ан-148

Мачулищі - один Ту-134

Гомель — один Beech C90GTi King Air

Прильоти російської авіація у Білорусь в жовтні. Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, що білоруські партизани розповіли, що на територію їх країни прибувають російські інструктори. Вони проводять навчання з керування безпілотниками.