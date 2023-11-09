За жовтень до Білорусі прилетіла найменша кількість бортів ВКС РФ за рік
У жовтні до Білорусі прилетіло всього п'ять військово-транспортних літаків. Це найменша кількість з листопада 2022 року.
Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
До Білорусі прилетіло п'ять літаків ВКС РФ за жовтень
"Жовтень відзначився мінімумом транспортників ВКС РФ протягом року. У жовтні цього року до Білорусі прилетіло всього п'ять військово-транспортних літаків ВКС РФ і це найменша кількість прильотів на місяць з листопада 2022 року", — йдеться у повідомленні.
Транспортні борти, що сідали на летовища Білорусі у жовтні:
- Барановичі — один Ан-72
- Мачулищі — один Іл-76
- Бобруйск — один Іл-76
- Гомель — два Ан-12
Проте були посадки й пасажирських літаків ВКС РФ, а також бортів, пов'язаних із ПВК "Вагнер":
- Барановичі - один Ан-148
- Мачулищі - один Ту-134
- Гомель — один Beech C90GTi King Air
Нагадаємо, що білоруські партизани розповіли, що на територію їх країни прибувають російські інструктори. Вони проводять навчання з керування безпілотниками.
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