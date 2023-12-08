Задело церковь — данные о разрушениях в результате ракетного удара по Днепропетровской области

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото (архивное): .me/dnipropetrovskaODA

Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. В результате попадания повреждены дома, предприятия, авто и церковь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что из-за массированной ракетной атаки на Днепропетровскую область, разрушения есть в Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде.

"Повреждено промышленное предприятие, 16 частных домов и пять дачных. Задело церковь. Побитые и авто", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается обследование пораженных территорий.

Что известно об утренней атаке

Сегодня утром почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили о запусках крылатых ракет. Удары разделились на две группы: первая — на Киевскую область, вторая — на Днепропетровске. В обоих регионах работала ПВО.

Как известно, в Киевской области все вражеские цели были уничтожены еще на подлете в столицу, однако в результате падения обломков повреждены частные дома в нескольких громадах области. В целом силы ПВО уничтожили 14 из 19 крылатых ракет Х-101/555. Однако есть в попадания в Днепропетровской области. В результате удара по Павлоградскому району погиб один человек и еще четыре ранены.

Напомним, ранним утром 8 декабря российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-З00. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.