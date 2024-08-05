Россия перебрасывает на Харьковское направление подразделения из Луганской области

Российские солдаты. Фото: newsnationnow.com

На Харьковское направление российские захватчики перебрасывают подразделения из Луганской области. В Харьковскую область направляется 22-й мотострелковый полк.

Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона в понедельник, 5 августа.

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По его словам, в Харьковскую область направляется 22-й мотострелковый полк из Луганской области.

Кроме того, российские войска осуществляют внутренние ротации и привлекают добровольческие подразделения, а также иностранных граждан Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки, которых принуждают или обманом заставляют идти в бой.

"Это могут быть студенты старших курсов, шантажирующих тем, что отправят в северные регионы страны, если они не пойдут воевать. Это могут быть обманутые гастарбайтеры, которым они пообещали дать российское гражданство, если те примут участие в боевых действиях", — заявил Саранцев.

По словам спикера ОТГ, обещанные оккупантами большие деньги эти наемники, как правило, не получают, поскольку часто не доживают до первой выплаты. Саранцев также отметил, что среди российских военных участились случаи самоубийств.

"Очень частые случаи суицидов военнослужащих, которые получили ранения. Они понимают, что их из-под огня никто не вытянет, что им не будет помощи, что вперед они уже не могут идти, назад не могут идти, и поэтому они просто кончают жизнь самоубийством", — рассказал он.