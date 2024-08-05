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Загарбники перекидають підрозділи з Луганщини на Харківський напрямок

5 серпня 2024 16:08
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Росія перекидає на Харківський напрямок підрозділи з Луганщини
Російські солдати. Фото: newsnationnow.com
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На Харківський напрямок російські загарбники перекидають підрозділи з Луганської області. На Харківщину направляється 22-ий мотострілецький полк.

Про це заявив речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону у понеділок, 5 серпня.

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За його словами, у Харківську область направляється 22-ий мотострілецький полк з Луганської області.

Окрім того, російські війська здійснюють внутрішні ротації та залучають добровольчі підрозділи, а також іноземних громадян з Близького Сходу, Центральної Азії та Африки, яких примушують або обманом змушують йти в бій.

"Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати. Це можуть бути обмануті гастарбайтери, яким вони пообіцяли дати російське громадянство, якщо ті візьмуть участь у бойових діях", — заявив Саранцев. 

За словами речника ОТУ, обіцяні окупантами великі гроші ці найманці, як правило, не отримують, оскільки часто не доживають до першої виплати. Саранцев також зазначив, що серед російських військових почастішали випадки самогубств

"Дуже часті випадки суїцидів військовослужбовців, які дістали поранення. Вони розуміють, що їх з-під вогню ніхто не витягне, що їм не буде допомоги, що вперед вони вже не можуть іти, назад не можуть іти, й тому вони просто закінчують життя самогубством", — розповів він.

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російські війська Харківська область Луганська область окупанти війна в Україні

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