Вибухи в Луганську 4 серпня — деталі

Дим над Луганськом після вибуху. Фото: росЗМІ

В тимчасово окупованому Луганську у неділю, 4 серпня, пролунала серія потужних вибухів. Наразі над містом здіймається стовп диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-спільноти.

Читайте також:

Вибухи в Луганську 4 серпня

За інформацією від місцевих спільнот, декілька влучань було в районі вищого військового авіаучилища штурманів. Також повідомляється, нібито в місті "працює ППО".

Вибухи в міському районі Гостра Могила. Джерело: соцмережі

Наразі бойовики "ЛНР" не дають коментарів щодо ситуації.