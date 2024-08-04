Вибухи в Луганську 4 серпня — деталі

В тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів — що відомо
4 серпня 2024 16:37
Дим над Луганськом після вибуху. Фото: росЗМІ
В тимчасово окупованому Луганську у неділю, 4 серпня, пролунала серія потужних вибухів. Наразі над містом здіймається стовп диму.
Про це повідомляють місцеві Telegram-спільноти.
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За інформацією від місцевих спільнот, декілька влучань було в районі вищого військового авіаучилища штурманів. Також повідомляється, нібито в місті "працює ППО".
Наразі бойовики "ЛНР" не дають коментарів щодо ситуації.
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