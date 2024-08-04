Взрывы в Луганске 4 августа — детали

Дым над Луганском после взрыва. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Луганске в воскресенье, 4 августа, произошла серия мощных взрывов. Над городом поднимается столб дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-сообщества.

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По информации от местных сообществ, несколько попаданий было в районе высшего военного авиаучилища штурманов. Также сообщается, что в городе "работает ПВО".

Взрывы в городском районе Острая Могила. Источник: соцсети

В данный момент боевики "ЛНР" не комментируют ситуацию.