Втрати ворога 23 липня — звіт Генштабу

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: armyinform.com.ua

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более тысячи российских оккупантов. Также удалось уничтожить 57 артиллерийских систем противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 23 июля.

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Потери оккупантов в войне

По состоянию на 23 июля общие потери россиян составляют:

личного состава — около 56 8980 (+1 220) человек;

танков — 8288 (+4) единиц;

— 8288 (+4) единиц; боевых бронированных машин — 16 000 (+20) единиц;

артиллерийских систем — 15 694 (+57) единицы;

РСЗО — 1 125 (+2) единицы;

средств ПВО — 901 (+1) единица;

самолетов — 362 (+0) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 511 (+36) единиц;

крылатых ракет — 2 401 (+0) единица;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 202 (+64) единиц;

специальной техники — 2 640 (+3) единиц.

Ориентировочные потери оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, морпехи 37 отдельной бригады морской пехоты уничтожили вражескую зенитную установку. Она была замаскирована в лесополосе на временно оккупированной территории Херсона.

Также мы писали, что украинские военные удерживают контроль над поверхностной территорией острова Нестрига Херсонской области. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью окупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.