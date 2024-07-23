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Захватчики за сутки потеряли еще более тысячи военных и 57 артсистем — строительство Генштаба

23 июля 2024 08:37
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Втрати ворога 23 липня — звіт Генштабу
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: armyinform.com.ua
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более тысячи российских оккупантов. Также удалось уничтожить 57 артиллерийских систем противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 23 июля.

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По состоянию на 23 июля общие потери россиян составляют:

  • личного состава — около 56 8980 (+1 220) человек;
  • танков — 8288 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин — 16 000 (+20) единиц;
  • артиллерийских систем — 15 694 (+57) единицы;
  • РСЗО — 1 125 (+2) единицы;
  • средств ПВО — 901 (+1) единица;
  • самолетов — 362 (+0) единицы;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 511 (+36) единиц;
  • крылатых ракет — 2 401 (+0) единица;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 202 (+64) единиц;
  • специальной техники — 2 640 (+3) единиц.
Ориентировочные потери окупантов. Фото: Генштаб ВСУ
Ориентировочные потери оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, морпехи 37 отдельной бригады морской пехоты уничтожили вражескую зенитную установку. Она была замаскирована в лесополосе на временно оккупированной территории Херсона.

Также мы писали, что украинские военные удерживают контроль над поверхностной территорией острова Нестрига Херсонской области. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью окупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.

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