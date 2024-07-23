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Загарбники за добу втратили ще понад тисячу військових та 57 артсистем — зведення Генштабу

23 липня 2024 08:37
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Втрати ворога 23 липня — звіт Генштабу
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: armyinform.com.ua
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

За минулу добу Сили оборони України знищили понад тисячу російських окупантів. Також вдалося знищити 57 артилерійських систем ворога. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вівторок, 23 липня.

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Станом на 23 липня загальні втрати росіян становлять:

  • особового складу — близько 56 8980 (+1 220) осіб;
  • танків — 8288 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16 000 (+20) одиниць;
  • артилерійських систем — 15 694 (+57) одиниці;
  • РСЗВ — 1 125 (+2) одиниці;
  • засобів ППО — 901 (+1) одиниця;
  • літаків — 362 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 511 (+36) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 401 (+0) одиниця;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 202 (+64) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 640 (+3) одиниць.
Орієнтовні втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ
Орієнтовні втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, морпіхи 37 окремої бригади морської піхоти знищили ворожу зенітну установку. Вона була замаскована в лісосмузі на тимчасово окупованій території Херсонщини. 

Також ми писали, що українські військові утримують контроль над поверхненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.

війна ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ втрати окупантів

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