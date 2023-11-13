Гибель начштаба 810 бригады морской пехоты ЧФ России – стали известны новые подробности

Покойный полковник ВС РФ Ян Суханов. Фото: скриншот

В московском госпитале скончался начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России полковник Ян Суханов. Офицер был тяжело ранен во время атаки ВСУ на Севастополь в мае 2022 года, его похороны состоятся в ближайшее время.

Об этом сообщают росСМИ.

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Подробности гибели Яна Суханова

Смерть Суханова прокомментировал и украинский милблогер, военнослужащий ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан. Военный опубликовал российский некролог по поводу смерти Суханова, где отметил, что офицер оккупационных войск скончался в московском военном госпитале им. Николая Бурденко.

Сообщение Штефана. Источник: Telegram

Отметим, что Суханов был ранен в мае прошлого года в результате ракетного удара Вооруженных Сил Украины по командному пункту 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота во временно захваченном Севастополе. Тогда в результате работы украинских защитников были уничтожены трое и ранены 14 российских офицеров командного состава бригады.

Ян Суханов — что известно

Отметим, что Суханов родился в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России. Участвовал в боевых действиях в Сирии, после чего, получив командование 810-й бригадой морпехов ЧФ РФ, участвовал в полномасштабном вторжении.

Под командованием Суханова бригада осуществляла десантные высадки между Одессой и Николаевом, но была разгромлена. Летом прошлого года подразделение понесло большие потери в боях в Херсонской и Харьковских областях. Тогда ВСУ уничтожили 85% личного состава.

Остатки подразделения вывели в тыл, однако они вернулись на Запорожское направление, и под Херсон. По сообщению Института изучения войны, по состоянию на сентябрь текущего года подразделение вновь понесло большие потери.

Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму мобилизованные россияне насмерть избили своего командира, полковника ВС РФ Мусурбекова. В то же время ГУР показало эпичное видео поражения российских десантных катеров "Серна" неподалеку от крымского поселка Черноморск.