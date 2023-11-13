Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Гибель начштаба 810 бригады морской пехоты ЧФ России – стали известны новые подробности arrow

Гибель начштаба 810 бригады морской пехоты ЧФ России – стали известны новые подробности

13 ноября 2023 21:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Гибель начштаба 810 бригады морской пехоты ЧФ России – стали известны новые подробности
Покойный полковник ВС РФ Ян Суханов. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В московском госпитале скончался начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России полковник Ян Суханов. Офицер был тяжело ранен во время атаки ВСУ на Севастополь в мае 2022 года, его похороны состоятся в ближайшее время.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Подробности гибели Яна Суханова

Смерть Суханова прокомментировал и украинский милблогер, военнослужащий ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан. Военный опубликовал российский некролог по поводу смерти Суханова, где отметил, что офицер оккупационных войск скончался в московском военном госпитале им. Николая Бурденко.

СМИ рассказали подробности смерти начштаба 810 бригады морской пехоты ЧФ России
Сообщение Штефана. Источник: Telegram

Отметим, что Суханов был ранен в мае прошлого года в результате ракетного удара Вооруженных Сил Украины по командному пункту 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота во временно захваченном Севастополе. Тогда в результате работы украинских защитников были уничтожены трое и ранены 14 российских офицеров командного состава бригады.

Ян Суханов — что известно

Отметим, что Суханов родился в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России. Участвовал в боевых действиях в Сирии, после чего, получив командование 810-й бригадой морпехов ЧФ РФ, участвовал в полномасштабном вторжении.

Под командованием Суханова бригада осуществляла десантные высадки между Одессой и Николаевом, но была разгромлена. Летом прошлого года подразделение понесло большие потери в боях в Херсонской и Харьковских областях. Тогда ВСУ уничтожили 85% личного состава.

Остатки подразделения вывели в тыл, однако они вернулись на Запорожское направление, и под Херсон. По сообщению Института изучения войны, по состоянию на сентябрь текущего года подразделение вновь понесло большие потери.

Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму мобилизованные россияне насмерть избили своего командира, полковника ВС РФ Мусурбекова. В то же время ГУР показало эпичное видео поражения российских десантных катеров "Серна" неподалеку от крымского поселка Черноморск.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме