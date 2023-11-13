Загибель начштабу 810 бригади морської піхоти ЧФ Росії — стали відомі нові подробиці
В московському шпиталю помер начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії полковник Ян Суханов. Офіцера було важко поранено під час атаки ЗСУ на Севастополь в травні 2022 року, його поховання відбудуться найближчим часом.
Про це повідомляють росЗМІ.
Подробиці загибелі Яна Суханова
Смерть Суханова прокоментував і український мілблогер, військовослужбовець ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан. Військовий опублікував російський некролог з приводу смерті Суханова, де зазначив, що офіцер окупаційних військ помер у московському військовому шпиталі ім. Миколи Бурденка.
Зазначимо, що Суханова було поранено у травні минулого року внаслідок ракетного удару Збройних сил України по командному пункту 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту у тимчасово захопленому Севастополі. Тоді внаслідок роботи українських захисників було знищено трьох та поранено 14 російських офіцерів командного складу бригади.
Ян Суханов — що відомо
Відзначимо, що Суханов народився у Южно-Сахалінську на Далекому Сході Росії. Брав участь у бойових діях в Сирії, після чого, отримавши командування 810-ю бригадою морпіхів ЧФ РФ, брав участь у повномасштабному вторгненні.
Під командуванням Суханова бригада здійснювала десантні висадки між Одесою та Миколаєвом, але була розгромлена. Влітку минулого року підрозділ зазнав великих втрат у боях на Херсонщині та Харківщині. Тоді ЗСУ знищили 85% особового складу.
Залишки підрозділу вивели в тил, проте вони повернулися на Запорізький напрямок та під Херсон. За повідомленням Інституту вивчення війни, станом на вересень поточного року підрозділ знову зазнав великих втрат.
Нагадаємо, що раніше в тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті побили свого командира, полковника ЗС РФ Мусурбекова. Водночас ГУР показало епічне відео враження російських десантних катерів "Серна" неподалік від кримського селища Чорноморськ.
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