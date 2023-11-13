Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Загибель начштабу 810 бригади морської піхоти ЧФ Росії — стали відомі нові подробиці arrow

Загибель начштабу 810 бригади морської піхоти ЧФ Росії — стали відомі нові подробиці

13 листопада 2023 21:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Загибель начштабу 810 бригади морської піхоти ЧФ Росії — стали відомі нові подробиці
Покійний полковник ЗС РФ Ян Суханов. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В московському шпиталю помер начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії полковник Ян Суханов. Офіцера було важко поранено під час атаки ЗСУ на Севастополь в травні 2022 року, його поховання відбудуться найближчим часом. 

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Подробиці загибелі Яна Суханова

Смерть Суханова прокоментував і український мілблогер, військовослужбовець ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан. Військовий опублікував російський некролог з приводу смерті Суханова, де зазначив, що офіцер окупаційних військ помер у московському військовому шпиталі ім. Миколи Бурденка.

ЗМІ розповіли подробиці смерті начштабу 810 бригади морської піхоти ЧФ Росії
Допис Штефана. Джерело: Telegram

Зазначимо, що Суханова було поранено у травні минулого року внаслідок ракетного удару Збройних сил України по командному пункту 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту у тимчасово захопленому Севастополі. Тоді внаслідок роботи українських захисників було знищено трьох та поранено 14 російських офіцерів командного складу бригади.

Ян Суханов — що відомо

Відзначимо, що Суханов народився у Южно-Сахалінську на Далекому Сході Росії. Брав участь у бойових діях в Сирії, після чого, отримавши командування 810-ю бригадою морпіхів ЧФ РФ, брав участь у повномасштабному вторгненні. 

Під командуванням Суханова бригада здійснювала десантні висадки між Одесою та Миколаєвом, але була розгромлена. Влітку минулого року підрозділ зазнав великих втрат у боях на Херсонщині та Харківщині. Тоді ЗСУ знищили 85% особового складу.

Залишки підрозділу вивели в тил, проте вони повернулися на Запорізький напрямок та під Херсон. За повідомленням Інституту вивчення війни, станом на вересень поточного року підрозділ знову зазнав великих втрат.

Нагадаємо, що раніше в тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті побили свого командира, полковника ЗС РФ Мусурбекова. Водночас ГУР показало епічне відео враження російських десантних катерів "Серна" неподалік від кримського селища Чорноморськ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Актуальне по темі