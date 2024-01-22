Отряды Путина — враг мобилизует пенсионерок в ряды агитаторов на ВОТ

Женщины почтенного возраста общаются между собой. Фото: dialog

Российские пропагандисты придумали новый способ манипуляции на временно оккупированных украинских территориях. По образцу "Отрядов Путина", действующих на территории РФ и состоящих из бабушек, оккупанты решили создать подобную поддержку диктатора среди местных пенсионерок.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что первый центр агитаторов под названием "Совет ветеранов" российские захватчики организовали во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. С помощью этой "организации" пенсионерки будут рассказывать в местных СМИ "насколько плохо им жилось при Украине".

"С приближением запланированных в РФ на март псевдовыборов президента, данные лица будут осуществлять агитацию за действующего диктатора России Владимира Путина. За участие в таких пропагандистских кружках, пенсионерам будут выдавать дополнительные продуктовые наборы и лекарства", — говорится в сообщении.

В Центре объяснили, что таким образом Россия хочет использовать в свою пользу поколение, помнящее жизнь в СССР и ностальгирующее по нему.

"Именно они (пенсионеры. — Ред.) будут рассказывать, какое "великое будущее" жителям ВОТ будет строить "верховный лидер" из Кремля. Этим они будут пытаться убедить как младшее нейтральное до российской оккупации поколение, так и уверять российского обывателя в правильности действий оккупационных войск", — добавили в Сопротивлении.

Напомним, что на временно оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация, набирающая обороты в Мелитополе Запорожской области. Как сообщил городской голова Иван Федоров, если родители не имеют российских паспортов, ребенку запретят ходить в школы или детсады.