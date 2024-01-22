Отряды Путина — враг мобилизует пенсионерок в ряды агитаторов на ВОТ
Российские пропагандисты придумали новый способ манипуляции на временно оккупированных украинских территориях. По образцу "Отрядов Путина", действующих на территории РФ и состоящих из бабушек, оккупанты решили создать подобную поддержку диктатора среди местных пенсионерок.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Что известно об организации "Отрядов Путина" на ТОТ
Отмечается, что первый центр агитаторов под названием "Совет ветеранов" российские захватчики организовали во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. С помощью этой "организации" пенсионерки будут рассказывать в местных СМИ "насколько плохо им жилось при Украине".
"С приближением запланированных в РФ на март псевдовыборов президента, данные лица будут осуществлять агитацию за действующего диктатора России Владимира Путина. За участие в таких пропагандистских кружках, пенсионерам будут выдавать дополнительные продуктовые наборы и лекарства", — говорится в сообщении.
В Центре объяснили, что таким образом Россия хочет использовать в свою пользу поколение, помнящее жизнь в СССР и ностальгирующее по нему.
"Именно они (пенсионеры. — Ред.) будут рассказывать, какое "великое будущее" жителям ВОТ будет строить "верховный лидер" из Кремля. Этим они будут пытаться убедить как младшее нейтральное до российской оккупации поколение, так и уверять российского обывателя в правильности действий оккупационных войск", — добавили в Сопротивлении.
Напомним, что на временно оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация, набирающая обороты в Мелитополе Запорожской области. Как сообщил городской голова Иван Федоров, если родители не имеют российских паспортов, ребенку запретят ходить в школы или детсады.
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