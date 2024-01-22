Загони Путіна — ворог мобілізує пенсіонерок у лави агітаторів на ТОТ
Російські пропагандисти вигадали новий спосіб маніпуляції на тимчасово окупованих українських територіях. За зразком "Загонів Путіна", що діють на території РФ та складаються з бабусь, окупанти вирішили створити подібну підтримку диктатора серед місцевих пенсіонерок.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Що відомо про організацію "Загонів Путіна" на ТОТ
Зазначається, що перший осередок агітаторів під назвою "Совет ветеранов" російські загарбники організували в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. За допомогою цієї "організації" пенсіонерки розповідатимуть у місцевих ЗМІ "наскільки погано їм жилось при Україні".
"З наближенням запланованих у РФ на березень псевдовиборів президента, дані особи здійснюватимуть агітацію за чинного диктатора Росії Владіміра Путіна. Натомість за участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки", — йдеться в повідомленні.
У Центрі пояснили, що таким чином Росія хоче використати на свою користь покоління, яке пам'ятає життя в СРСР та ностальгує за ним.
"Саме вони (пенсіонери. — Ред.) будуть розказувати, яке "велике майбутнє" мешканцям ТОТ будуватиме "верховний лідер" з Кремля. Цим вони намагатимуться переконати як молодше нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя у правильності дій окупаційних військ", — додали в Спротиві.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територій продовжується примусова паспортизація, яка набирає обертів у Мелітополі Запорізької області. Як повідомив міський голова міста Іван Федоров, якщо батьки не мають російських паспортів, дитині заборонять ходити до шкіл чи дитсадочків.
Читайте Новини.LIVE!