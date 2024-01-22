Загони Путіна — ворог мобілізує пенсіонерок у лави агітаторів на ТОТ

Жінки поважного віку спілкуються між собою. Фото: dialog

Російські пропагандисти вигадали новий спосіб маніпуляції на тимчасово окупованих українських територіях. За зразком "Загонів Путіна", що діють на території РФ та складаються з бабусь, окупанти вирішили створити подібну підтримку диктатора серед місцевих пенсіонерок.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що перший осередок агітаторів під назвою "Совет ветеранов" російські загарбники організували в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. За допомогою цієї "організації" пенсіонерки розповідатимуть у місцевих ЗМІ "наскільки погано їм жилось при Україні".

"З наближенням запланованих у РФ на березень псевдовиборів президента, дані особи здійснюватимуть агітацію за чинного диктатора Росії Владіміра Путіна. Натомість за участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки", — йдеться в повідомленні.

У Центрі пояснили, що таким чином Росія хоче використати на свою користь покоління, яке пам'ятає життя в СРСР та ностальгує за ним.

"Саме вони (пенсіонери. — Ред.) будуть розказувати, яке "велике майбутнє" мешканцям ТОТ будуватиме "верховний лідер" з Кремля. Цим вони намагатимуться переконати як молодше нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя у правильності дій окупаційних військ", — додали в Спротиві.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територій продовжується примусова паспортизація, яка набирає обертів у Мелітополі Запорізької області. Як повідомив міський голова міста Іван Федоров, якщо батьки не мають російських паспортів, дитині заборонять ходити до шкіл чи дитсадочків.