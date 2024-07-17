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Угроза баллистического удара — какие области Украины оказались в опасности

17 июля 2024 02:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Ночная воздушная тревога 17 июля — какие области под угрозой удара баллистикой
Воздушная тревога в Украине
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога сейчас, ночью в среду, 17 июля, была объявлена в десяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Полтавская, Черкасская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе баллистики.

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