Ночная воздушная тревога 17 июля — какие области под угрозой удара баллистикой

Угроза баллистического удара — какие области Украины оказались в опасности
17 июля 2024 02:15
Воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога сейчас, ночью в среду, 17 июля, была объявлена в десяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Полтавская, Черкасская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе баллистики.
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