Угроза ракетного удара в Украине ночью 22 июня

Угроза ракетных ударов в Украине — предупреждение ПВО
Во многих областях Украины сейчас воздушная тревога. Враг может применить баллистическое вооружение.
Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.
Угроза ракетных ударов и атаки ударных дронов
После 12 ночи военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В то же время на юге Украины продолжают движение вражеские беспилотники.
Баллистическое вооружение — это, в частности, ракеты, которые могут подниматься высоко в небо и атаковать вертикально сверху. Баллистическая ракета — одна из самых сложных целей для систем противовоздушной обороны.
По состоянию на час ночи воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
Напомним, утром 21 июня российские войска атаковали село Кругляковка Харьковской области. Из-за обстрелов поврежден частный жилой дом, зафиксированы разрушения на прилегающей территории.
Также мы писали, что ночью 21 июня Россия атаковала Украину ракетами Х-59/Х-69, запущенными из самолетов тактической авиации.
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