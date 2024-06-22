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Угроза ракетных ударов в Украине — предупреждение ПВО

22 июня 2024 00:43
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Угроза ракетного удара в Украине ночью 22 июня
Пуск ракеты. Фото иллюстративное: Flickr
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во многих областях Украины сейчас воздушная тревога. Враг может применить баллистическое вооружение.

Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.

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После 12 ночи военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В то же время на юге Украины продолжают движение вражеские беспилотники.

Угроза ракетных ударов и атаки ударных дронов
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Баллистическое вооружение — это, в частности, ракеты, которые могут подниматься высоко в небо и атаковать вертикально сверху. Баллистическая ракета — одна из самых сложных целей для систем противовоздушной обороны.

По состоянию на час ночи воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 22 июня
Карта воздушных тревог в Украине ночью, 22 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром 21 июня российские войска атаковали село Кругляковка Харьковской области. Из-за обстрелов поврежден частный жилой дом, зафиксированы разрушения на прилегающей территории.

Также мы писали, что ночью 21 июня Россия атаковала Украину ракетами Х-59/Х-69, запущенными из самолетов тактической авиации.

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