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Загроза ракетних ударів в Україні — попередження ППО

22 червня 2024 00:43
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Загроза ракетного удару в Україні вночі 22 червня
Пуск ракети. Фото ілюстративне: Flickr
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У багатьох областях України зараз повітряна тривога. Ворог може застосувати балістичне озброєння. 

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. 

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Після 12-ї ночі військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Водночас на півдні України продовжують рух ворожі безпілотники. 

Загроза ракетних ударів та атаки ударних дронів
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Балістичне озброєння — це, зокрема, ракети, які можуть здійматися високо в небо та атакувати вертикально зверху. Балістична ракета — одна найскладніших цілей для систем протиповітряної оборони.

Станом на першу годину ночі повітряна тривога оголошена в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях. 

Карта повітряних тривог в Україні вночі 22 червня
Карта повітряних тривог в Україні вночі, 22 червня. Фото: alerts.in.ua 

Нагадаємо, вранці 21 червня російські війська атакували село Кругляківка Харківської області. Через обстріл пошкоджено приватний житловий будинок, зафіксовані руйнування на прилеглій території.

Також ми писали, що вночі 21 червня Росія атакувала Україну ракетами Х-59/Х-69, які запустили з літаків тактичної авіації. 

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