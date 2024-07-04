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Угроза ракетного удара по всей Украине — в воздухе вражеский истребитель

4 июля 2024 23:45
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Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога в Украине вечером 4 июля — все области под угрозой ракетного удара
Истребитель МиГ-31К в небе. Фото иллюстративное: warriors.fandom.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Масштабная воздушная тревога была объявлена сейчас, вечером в четверг, 4 июля. Красные на карте воздушных тревог все области Украины.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о взлете истребителя МиГ-31К.

Масштабная воздушная тревога поздно вечером 4 июля
Карта воздушных тревог на 23:45 4 июля

Что известно о воздушной тревоге вечером 4 июля

Воздушная тревога вечером 4 июля по состоянию на 23:44 объявлена по всем областям Украины. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о ракетной опасности и отметили, что угроза возникла из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Информации о пусках ракет не было.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, помимо ракетной опасности, во многих областях Украины продолжается угроза применения ударных БпЛА. Из-за этого воздушную тревогу сначала объявили в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а затем в Киевской и Черкасской областях.

Также мы сообщали, что в четверг, 4 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одесской области. В результате этого обстрела есть погибший. Еще семь человек получили ранения.

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