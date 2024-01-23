Запад должен остановить помощь беженцам — нардеп Лещенко попытался оправдаться по поводу своих слов
Советник Главы Офиса Президента Андрея Ермака Сергей Лещенко заявил, что страны Запада должны прекратить финансовую поддержку беженцев. Однако сегодня, 23 января, он опубликовал пост-оправдание.
Соответствующие слова он написал на своей странице в Facebook.
Лещенко заявил, что украинцам нужно возвращаться домой
"Тем, кто устроил сегодня очередную вспышку ненависти, никто благодарить не хочет и не будет. Те, кто начал моим словам давать токсичные интерпретации или вообще придумывать глупость. Тем, кто нарисовал яркие картинки с цитатами, выдергивая мои слова из контекста", — говорится в сообщении.
Он отметил, что его слова перевели в развешивание ярлыков и политическую манипуляцию.
Напомним, что советник руководителя ОП и бывший нардеп Сергей Лещенко считает, что европейским странам необходимо прекратить помощь украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.
По его мнению, украинцам, выехавшим от войны за границу, и оставшимся "становится все труднее находить общий язык".
"Потому что люди, выехавшие из Украины, никогда не поймут оставшихся людей. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", — сказал он.
Также мы писали, что в Европейском Союзе статус временного убежища по состоянию на конец ноября 2023 получили 4,27 миллиона украинцев. Среди них 20% составляют мужчины.
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