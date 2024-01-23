Запад должен остановить помощь беженцам — нардеп Лещенко попытался оправдаться по поводу своих слов

Советник руководителя ОП Сергей Лещенко. Фото: ОП

Советник Главы Офиса Президента Андрея Ермака Сергей Лещенко заявил, что страны Запада должны прекратить финансовую поддержку беженцев. Однако сегодня, 23 января, он опубликовал пост-оправдание.

Соответствующие слова он написал на своей странице в Facebook.

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"Тем, кто устроил сегодня очередную вспышку ненависти, никто благодарить не хочет и не будет. Те, кто начал моим словам давать токсичные интерпретации или вообще придумывать глупость. Тем, кто нарисовал яркие картинки с цитатами, выдергивая мои слова из контекста", — говорится в сообщении.

Он отметил, что его слова перевели в развешивание ярлыков и политическую манипуляцию.

Скриншот сообщения Лещенко

Напомним, что советник руководителя ОП и бывший нардеп Сергей Лещенко считает, что европейским странам необходимо прекратить помощь украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

По его мнению, украинцам, выехавшим от войны за границу, и оставшимся "становится все труднее находить общий язык".

"Потому что люди, выехавшие из Украины, никогда не поймут оставшихся людей. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", — сказал он.

Также мы писали, что в Европейском Союзе статус временного убежища по состоянию на конец ноября 2023 получили 4,27 миллиона украинцев. Среди них 20% составляют мужчины.