Захід має зупинити допомогу біженцям — нардеп Лещенко спробував виправдатися щодо своїх слів

Радник Керівника ОП Сергій Лещенко. Фото: ОП

Радник Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Сергій Лещенко заявив, що країни Заходу повинні припинити фінансову підтримку біженців. Проте сьогодні, 23 січня, він опублікував допис-виправдання.

Відповідні слова він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Тим, хто влаштував сьогодні черговий спалах ненависті, ніхто дякувати не хоче і не буде. Ті, хто почав моїм словам давати токсичні інтерпретації або взагалі вигадувати дурість. Тим, хто намалював яскраві картинки з цитатами, висмикуючи мої слова з контексту", — йдеться у дописі.

Він зазначив, що його слова перевели в розвішування ярликів та політичну маніпуляцію.

Скриншот допису Лещенка

Нагадаємо, що радник Керівника ОП та колишній нардеп Сергій Лещенко вважає, що європейським країнам необхідно припинити допомогу українським біженцям, аби вони повернулися додому.

На його думку, українцям, які виїхали від війни за кордон, і тим, хто залишився "стає все важче знаходити спільну мову".

"Тому, що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, які залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому", — сказав він.

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