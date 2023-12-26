Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Западные СМИ не освещают реальную ситуацию в Украине, — Залужный arrow

Западные СМИ не освещают реальную ситуацию в Украине, — Залужный

26 декабря 2023 19:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Западные СМИ не освещают реальную ситуацию в Украине, — Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил информацию западных СМИ про события в Украине. По его словам, иностранные журналисты не всегда правильно отображаются положение дел в стране.

Об этом Залужный сообщил в рамках брифинга.

Читайте также:

Залужный про работу западных СМИ

Валерий Залужный подчеркнул, что западные масс-медиа зачастую не отображают истинное положение дел на Украине. 

"Большинство из них не осознают реальность событий здесь, и лишь небольшая часть экспертов заслуживает доверия", — заявил он.

Касательно стратегии России, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины заявил, что украинское руководство внимательно следит за развитием событий, принимая в расчет возможные сценарии на будущий год. Однако он не раскрыл конкретные детали этой информации.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, чем будет отличаться 2024 "военный" год от 2023. По его словам, были найдены проблемы в военном плане, более того, было найдено 905 решений этих проблем, поэтому работа станет эффективней.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме