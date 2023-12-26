Западные СМИ не освещают реальную ситуацию в Украине, — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил информацию западных СМИ про события в Украине. По его словам, иностранные журналисты не всегда правильно отображаются положение дел в стране.

Об этом Залужный сообщил в рамках брифинга.

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Валерий Залужный подчеркнул, что западные масс-медиа зачастую не отображают истинное положение дел на Украине.

"Большинство из них не осознают реальность событий здесь, и лишь небольшая часть экспертов заслуживает доверия", — заявил он.

Касательно стратегии России, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины заявил, что украинское руководство внимательно следит за развитием событий, принимая в расчет возможные сценарии на будущий год. Однако он не раскрыл конкретные детали этой информации.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, чем будет отличаться 2024 "военный" год от 2023. По его словам, были найдены проблемы в военном плане, более того, было найдено 905 решений этих проблем, поэтому работа станет эффективней.