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Західні ЗМІ не висвітлюють реальної ситуації в Україні, — Залужний

26 грудня 2023 19:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Західні ЗМІ не висвітлюють реальної ситуації в Україні, — Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив інформацію західних ЗМІ про події в Україні. За його словами, іноземні журналісти не завжди правильно відображають стан справ у країні.

Про це Залужний повідомив у рамках брифінгу.

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Валерій Залужний наголосив, що західні мас-медіа часто не відображають справжнього стану справ в Україні.

"Більшість із них не усвідомлюють реальність подій тут, і лише невелика частина експертів заслуговує на довіру", — заявив він.

Щодо стратегії Росії, Головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що українське керівництво уважно стежить за розвитком подій, беручи до уваги можливі сценарії на майбутній рік. Однак він не розкрив конкретних деталей цієї інформації.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, чим відрізнятиметься 2024 рік "військовий" рік від 2023 року. За його словами, було знайдено проблеми у військовому плані, щобільше, було знайдено 905 розв'язання цих проблем, тому робота стане ефективнішою.

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