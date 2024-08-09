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Защитники отбили 12 атак на Покровском направлении, — сводка Генштаба

9 августа 2024 18:26
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Ситуация на фронте по состоянию на 9 августа, — сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска ВСУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Самые активные боевые действия происходят на Покровском направлении, где украинские военные отразили 12 атак, еще 7 боестолкновений продолжаются. Всего с начала суток произошло 59 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook в пятницу, 9 августа.

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Ситуация на фронте по состоянию на 9 августа

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от обстрелов с территории Российской Федерации. В результате вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Басовка, Блешня, Гай, Ореховка, Прогресс, Бачевск, Середина-Буда, Поповка и Карповичи. Кроме того, россияне нанесли семь авиаударов по Заруцкому, Беловодам и Юнаковке.

На Харьковском направлении враг совершил атаку в районе Волчанска, где идет один из боев. На Купянском направлении также происходит боевое столкновение вблизи Табаевки.

На Лиманском направлении враг совершил семь атак на наши позиции вблизи Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Шесть боев уже завершено, а один еще продолжается.

На Северском направлении в течение дня зафиксировано девять боеприкосновений. Враг пытался продвинуться к Белогоровке, Верхнекаменному, Спорному и Выемке. Защитники успешно отбили восемь атак, и сейчас идет борьба вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг совершил пять штурмов близ Часового Яра и Ступочек. Четыре боя уже закончились, а один продолжается.

На Торецком направлении число атак увеличилось до 12. Враг совершал наступление у Белой Горы, Дилиевки, Нью-Йорка и Торецка. Десять атак были отбиты, еще две находятся в процессе отражения. Кроме того, враги совершили восемь авиаударов, применив 16 КАБов, на Константиновку и Торецк.

На Покровском направлении российские войска совершили атаки в зонах Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного, Зеленого Поля и Яснобродовки. Украинские защитники успешно отбили 12 атак, в настоящее время продолжаются семь боев. Данные о потерях неприятеля в этом районе еще уточняются. Кроме того, противник совершил пять авиаударов по Гродовке и Александрополю.

На Кураховском направлении противник совершил три атаки вблизи Парасковеевки и Константиновки. Один из сражений продолжается, но ситуация остается под контролем украинских сил.

На Времивском направлении противник с авиационной поддержкой нанес удары четырьмя КАБами по Угледару и Водяному. Атака на наши позиции возле Водяного продолжается.

На Ореховском направлении россияне потерпели поражение при атаке на оборонные рубежи неподалеку от Малой Токмачки. На других участках фронта ситуация оставалась без существенных перемен.

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