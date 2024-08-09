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Захисники відбили 12 атак на Покровському напрямку, — зведення Генштабу

9 серпня 2024 18:26
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Ситуація на фронті станом на 9 серпня, — зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Найактивніші бойові дії відбуваються на Покровському напрямку, де українські військові відбили 12 атак, ще 7 боєзіткнень тривають. Загалом від початку доби відбулося 59 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook у п'ятницю, 9 серпня.

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Ситуація на фронті станом на 9 серпня

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують страждати від обстрілів з території Російської Федерації. Внаслідок ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Басівка, Блешня, Гай, Оріхівка, Прогрес, Бачівськ, Середина-Буда, Попівка та Карповичі. Окрім того, росіяни завдали сім авіаударів по Заруцькому, Біловодах та Юнаківці.

На Харківському напрямку ворог здійснив атаку в районі Вовчанська, де триває один з боїв. На Куп’янському напрямку також відбувається бойове зіткнення поблизу Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив сім атак на наші позиції поблизу Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Шість боїв вже завершено, а один ще триває.

На Сіверському напрямку протягом дня зафіксовано дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався просунутися до Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Оборонці успішно відбили вісім атак, і зараз триває боротьба поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог здійснив п’ять штурмів поблизу Часового Яру та Ступочок. Чотири бої вже закінчилися, а один продовжується.

На Торецькому напрямку число атак збільшилося до 12. Ворог здійснював наступ біля Білої Гори, Диліївки, Нью-Йорка та Торецька. Десять атак були відбито, ще дві знаходяться в процесі відбиття. Крім того, вороги здійснили вісім авіаударів, застосувавши 16 КАБів, на Костянтинівку та Торецьк.

На Покровському напрямку російські війська здійснили атаки в зонах Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного, Зеленого Поля та Яснобродівки. Українські захисники успішно відбили 12 атак, наразі триває сім боїв. Дані про втрати ворога в цьому районі ще уточнюються. Крім того, противник здійснив п’ять авіаударів по Гродівці та Олександрополю.

На Курахівському напрямку противник здійснив три атаки поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Один із боїв триває, але ситуація залишається під контролем українських сил.

На Времівському напрямку противник з авіаційною підтримкою наніс удари чотирма КАБами по Вугледару та Водяному. Атака на наші позиції біля Водяного триває.

На Оріхівському напрямку росіяни зазнали поразки при атаці на оборонні рубежі неподалік Малої Токмачки. На інших ділянках фронту ситуація залишалася без суттєвих змін.

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