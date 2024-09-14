Коваленко прокомментировал ядерные угрозы России и их тактику запугивания Запада

Ядерное орудие России. Фото: росСМИ

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал попытки России запугать Запад ядерным оружием и прямым военным конфликтом. Он подчеркнул, что это единственная тактика, которую используют оккупанты.

Об этом Андрей Коваленко написал в Telegram в субботу, 14 сентября.

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Коваленко отметил, что Москва всегда так делает, когда Запад может осуществить успешное решение, которое может серьезно навредить режиму российского диктатора Владимира Путина.

"Впрочем — это лишь слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия — главные силы, от которых зависит Россия", — отметил руководитель ЦПД.

По его словам, удары западным оружием вглубь РФ ускорят военное поражение режима и будут стимулировать Путина к миру.

Коваленко подчеркнул, что отсутствие этого решения только приблизит возможную войну в странах НАТО, а также увеличится вероятность российской агрессии в Балтии через несколько лет.

"Путин запугивает, потому что сам боится. Сейчас решающий момент. Он не применит ядерное оружие и это все прекрасно знают. Он просто пытается повлиять на общества", — добавил руководитель ЦПД.